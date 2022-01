Piqars es la nueva plataforma de subastas de coches de calidad: transparente y sin dolores de cabeza Comunicae

jueves, 20 de enero de 2022, 11:06 h (CET) El modelo que propone Piqars apuesta por la subasta como medio óptimo para la compraventa de coches de segunda mano Piqars es un nuevo proyecto desarrollado por tres emprendedores españoles que surge para revolucionar la forma en la que se compran y venden coches seminuevos en España. Mediante un innovador formato de subasta, permitirá que compradores y vendedores de coches cierren sus transacciones de forma segura, sencilla, sin dolores de cabeza, y al precio que desean.

Los compradores de coches acceden a una selección de vehículos seminuevos validados manualmente por un equipo de expertos del sector. Esta selección curada evitará la presencia de coches con incidencias administrativas o vicios ocultos, ofreciendo alternativas usadas de máxima calidad, con un historial de mantenimiento contrastado y cuidados por sus propietarios. El equipo de Piqars hace especial énfasis en que la plataforma muestre al comprador anuncios transparentes y sin lugar a dudas, con una selección muy amplia de imágenes, todos los datos relevantes del vehículo (matrícula, kilometraje o equipamiento) e informes de vehículo de la DGT. La comisión que pagará el ganador de la subasta es la más baja del mercado.

El modelo de subasta permite al vendedor tener un único comprador y evitar los incómodos regateos presentes en las plataformas de anuncios clasificados online. Además de permitirle maximizar el precio de venta de su coche, Piqars permite al vendedor fijar un precio mínimo de venta para su vehículo, garantizando que no se venderá por debajo del importe que desee. Anunciar un coche en Piqars es gratuito, y a mayores, los vendedores pueden acceder a mejoras en el anuncio del vehículo, como una validación de su estado mecánico, una sesión de fotos profesional o una presencia más destacada en la plataforma.

La interacción entre compradores y vendedores es primordial para garantizar una experiencia de compraventa segura y emocionante: es posible hacer preguntas y comentarios en los anuncios de los vehículos, cuyas respuestas enriquecerán la venta y resolverán potenciales dudas comunes.

Piqars es una plataforma que no excluye a ningún tipo de coche, evitando la limitación a vehículos clásicos, deportivos o especiales.

Con la colaboración de Norauto y Fintonic

Desde su lanzamiento, Piqars cuenta con la colaboración de Norauto, líder en España en mecánica rápida multimarca. Norauto se encargará de verificar 67 puntos de control en los coches de los vendedores que deseen más tranquilidad y un sello de “vehículo verificado” en su subasta. Esta verificación permitirá detectar y corregir problemas mecánicos antes de la venta del vehículo, redundando en un vehículo de mayor valor, y mayor seguridad para el futuro comprador del vehículo.

Por su parte, Fintonic, cuyo comparador de créditos financieros es referencia nacional, permitirá a los compradores de vehículos de Piqars financiar su coche de forma rápida, con los tipos de interés mas competitivos del mercado y una concesión rápida del crédito.

Todos los coches de calidad tienen cabida en Piqars, que revolucionará la forma de comprar y vender coches de segunda mano en España.

