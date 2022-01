Más de 650.000 jóvenes reciben educación financiera gracias a un Youtuber de 23 años nacido en Sant Cugat Comunicae

jueves, 20 de enero de 2022, 10:10 h (CET) Adrián Saenz celebra los más de 27 millones de visualizaciones de su canal de YouTube, donde comparte de forma transparente y cercana sus estrategias financieras personales y sus experimentos con los modelos de inversión del futuro Nacido en Sant Cugat (Barcelona), Adrián ya investigaba y probaba todo tipo de modelos de negocio en su tiempo libre antes de terminar la carrera de Marketing en la ESIC.

Así fue como se inició con el dropshipping que, para aquellos que no lo conocen, se basa en la venta online de productos al por menor sin necesidad de tenerlos en stock ya que el dueño del negocio simplemente actúa como intermediario entre el mayorista y el cliente final.

El auge repentino de este modelo de negocio le llevó a abrirse un canal de Youtube para compartir lo que iba aprendiendo con sus tiendas. Así, sus seguidores podían replicar sus éxitos ya que Adrián contaba de forma totalmente transparente el resultado de todas las estrategias que iba poniendo en práctica.

“Quería compartir mi experiencia para ayudar a los jóvenes de mi edad, lo que no me esperaba era que también recibiría mensajes de agradecimiento de padres y madres de familia que logran tener ingresos extras cada mes gracias a mis vídeos”.

Fue debido al éxito de sus tiendas online que Adrián empezó a interesarse por el mundo de las finanzas personales y de la inversión, donde ha encontrado su verdadera pasión: algo que se ha visto reflejado en el rápido crecimiento de su canal de Youtube. El cual ha pasado de los 150.000 a los 650.000 suscriptores en solo 4 meses, a raíz del momento en el que empezó a compartir sus andaduras en el mundo de la inversión.

Desde comprar máquinas de minería de criptomonedas en las que adjunta reportes en excel de su rentabilidad así como de todos los gastos de mantenerlas activas, pasando por la creación de una criptomoneda (personalizada con la cara de su mascota) e incluso sus indagaciones con NFTs, los juegos del futuro, Adrián convierte la inversión en algo entretenido y deja al alcance de sus seguidores el poder de discernir entre las buenas oportunidades y las malas tendencias, sin tener que arriesgar su propio dinero.

La intención de Adrián es seguir haciendo crecer su canal de Youtube durante todo este 2022 para llegar a muchas más personas y empezar una nueva sección en la que entrevista a inversores expertos para aportar aún más valor a su audiencia y proveer a los jóvenes españoles de educación financiera transparente y gratuita. La misma que a él le habría gustado recibir cuando estudió su carrera y se adentró en el mundo de los negocios.

Para más información, seguirlo en: https://www.youtube.com/channel/UCVt4ugq2txl_szlXAO7B3-g

