Contratar un seguro de viaje con las mejores coberturas médicas, de forma rápida, sencilla y 100 % online

jueves, 20 de enero de 2022, 09:49 h (CET)

Planificar un viaje implica mucho más que elegir la fecha y el destino. Si una persona decide alejarse temporalmente del territorio donde pasa la mayor parte de su tiempo, es necesario que tome en consideración las prevenciones necesarias para estar preparada ante cualquier imprevisto, sobre todo si se trata de un viaje fuera de su país.

La solución frente a este escenario es contratar un seguro de viaje capaz de brindarle tranquilidad y soluciones al asegurado. Conseguir seguro de viaje barato que se adapte a las necesidades del cliente no es una tarea fácil. Sin embargo, PuntoSeguro lo convierte en algo sencillo porque brinda asesoramiento experto gratuito, con un mínimo precio garantizado.

Razones para contratar un seguro de viaje En la vida cotidiana suele bastar con la contratación de un seguro de vida o un seguro médico local, pero, cuando una persona viaja al exterior, este tipo de seguros quedan fuera del área de cobertura. Por otro lado, si se trata de un viaje dentro del mismo país puede que solo sea necesario contratar algunas coberturas adicionales que complementen el seguro de vida.

PuntoSeguro ayuda a sus clientes a elegir un seguro de viaje que se adapte a sus necesidades y presupuesto, con precios competitivos y un asesoramiento experto e independiente, en un proceso 100 % digital enfocado en ofrecer la mejor opción.

En su sitio web, los usuarios pueden encontrar una amplia oferta de seguros de viaje personalizables que cubren todos los imprevistos que pudieran surgir.

Qué cubre un seguro de viaje barato El primer paso para contratar un seguro de viaje barato y que no altere demasiado el presupuesto es tener definido el destino. Por ejemplo, dentro de la Unión Europea existe la opción de ser atendido por cualquier sistema sanitario si la persona cuenta con la Tarjeta Sanitaria Europea, otorgada por Seguridad Social. Sin embargo, se trata de una atención básica que no contempla gastos de rescate y salvamento.

En este sentido, para viajar con completa sensación de tranquilidad y prevención, el seguro de vida debe incluir cobertura de asistencia médica, repatriación (que en caso de fallecimiento cubre los gastos y trámites legales) y cobertura para la tarjeta de crédito.

Otras coberturas básicas que incluyen son las indemnizaciones por cancelación de vuelo, robo, extravío de equipaje y accidentes.

Lo importante en todo caso es contar con un seguro de viaje que brinde la confianza de mantenerse a salvo y resguardado, en un lugar donde posiblemente se desconozcan los costes, procedimientos y opciones para recuperarse en caso de un imprevisto.

