Repara tu Deuda Abogados cancela 98.046€ en Logroño (La Rioja) con la Ley de la Segunda Oportunidad

El despacho de abogados está especializado en la aplicación de esta legislación desde sus inicios El Juzgado de Primera Instancia nº6 de Logroño (La Rioja) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de RA, quien ha quedado de este modo libre de una deuda que ascendía a 98.046 euros, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.

El exonerado acudió a Repara tu Deuda, primer despacho que aplica la Ley de Segunda Oportunidad en España, en situación de sobreendeudamiento. Los abogados de Repara tu Deuda analizaron el caso y vieron que cumplía los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Ahora está liberado del 100% de sus deudas.

En su caso, padeció un prolongado período de desempleo de algo más de tres años, que coincidió con su proceso de divorcio. En dicha época, contrajo diversos créditos para hacer frente a sus obligaciones de pago de alimentos, préstamo hipotecario, etc. Igualmente, su vehículo tuvo una avería de cierta importancia, cuya reparación en el taller oficial tuvo que ser sufragada mediante créditos rápidos ofrecidos por el propio concesionario oficial. A pesar de encontrar trabajo, no podía asumir la deuda contraída.

Cada vez más personas acuden a esta legislación para empezar de nuevo sin deudas. Hasta la fecha, son más de 18.000 los particulares y autónomos que han iniciado el proceso con el despacho. Esto ha significado que Repara tu Deuda haya obtenido la cancelación de 70 millones de euros a sus clientes.

Según aseguran los abogados de Repara tu Deuda,“la Ley de Segunda Oportunidad está entrando en muchos hogares como una salida para tantas familias que viven situaciones de angustia. Muchas de ellas desconocían hasta hace poco que desde el año 2015 existe un mecanismo legal para la cancelación de sus deudas”.

Cada día se están produciendo cancelaciones de deudas en alguna parte de España. Esto está haciendo que muchas personas que se encuentran en una situación de bloqueo económico debido a las deudas confíen en la Ley de Segunda Oportunidad y soliciten el servicio de abogados especialistas en nuestro país.

Otros países del entorno como Italia, Alemania o Francia están tramitando más de 100.000 casos al año. En estos momentos, el despacho ha conseguido alcanzar la cifra de 70 millones de euros exonerados a sus clientes.

Los abogados de Repara tu Deuda, especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad, señalan que para ayudarles a salir de la situación de bloqueo económico es necesario “contar con un alto grado de especialización en esta legislación, hacer uso de una tecnología innovadora y accesible para los clientes y, también, tener en cuenta el factor humano para ayudar a personas en situaciones desesperantes”.

La Ley de Segunda Oportunidad permite la exoneración de la deuda tanto de particulares como de autónomos. Para que esto sea posible, es necesario que cumplan con una serie de requisitos previos como son demostrar que se ha actuado de buena fe, que se ha procurado un acuerdo previo para el pago a plazos de la deuda en diferentes plazos, o que la cantidad debida no supere los 5 millones de euros.