Next Level Mind presenta el e-book gratuito Diario de la Abundancia para un crecimiento personal exitoso

jueves, 20 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Empezar por el crecimiento personal es fundamental para poder alcanzar el máximo potencial en cada una de las habilidades que tiene una persona. De este modo, ser alguien exitoso en todos los sentidos se basa, sobre todo, en mantener un estado mental en armonía con el ser interior.

Next Level Mind, como su nombre en inglés lo indica, es la plataforma ideal para llevar la mente al siguiente nivel. Los cursos, webinars, e-books y servicios personalizados disponibles en esta plataforma permiten a los participantes disponer de las herramientas requeridas para avanzar en su evolución personal e impulsar la transformación mental que desean.

La relevancia del ser para el crecimiento personal Laia Giménez Jori, creadora del e-book gratuito “Diario de la Abundancia”, explica que la abundancia es, en realidad, un estado mental, y que solo a través del crecimiento personal las personas pueden ser capaces de descubrir esa prosperidad en su interior.

“Al ser seres de luz o conciencia viviendo y experimentando a través de un cuerpo físico, nos olvidamos del poder que tenemos de sintonizar y atraer experiencias en nuestra vida que vayan acorde con los deseos de nuestra alma”, sostiene. Giménez, quien además es psicóloga y experta en Liderazgo Emocional, enfatiza que la mejor forma de conectar con el ser y no con el tener es interiorizar los deseos del corazón, alejándose de las distracciones que el ego pudiera ocasionar.

El e-book “Diario de la Abundancia” está disponible en el sitio web Next Level Mind, donde los interesados encontrarán contenido descargable para aprender a dirigir su camino hacia una vida llena de prosperidad.

Crecimiento personal para una vida plena Cuando una persona lleva una vida distanciada de los deseos personales y de la esencia propia, generalmente, se debe a que se ha acostumbrado a una rutina automática, influenciada por el mundo exterior.

Llegado a este punto, es el momento de hacer un salto de conciencia y volver a conectar con los deseos, anhelos y necesidades del ser. Solo avanzando en el descubrimiento del interior es posible encontrar el camino que conduce a la prosperidad y abundancia, gracias a la mejor calidad de vida y cumplimiento de sueños personales que brinda un buen estado mental.

En Next Level Mind, las personas que deseen darle una transformación a su vida pueden encontrar un equipo de expertos y apasionados de su profesión dispuestos a enseñar con la aplicación de las mejores técnicas cómo crecer en el ámbito personal, llenarse de sabiduría y lograr una verdadera conexión con el ser.

