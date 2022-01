10 razones por las que Grupo Best ha sido premiado como mejor franquicia inmobiliaria 2021

En España, el sector inmobiliario se ha consolidado durante este último año. Las empresas que pertenecen al mismo han ganado estabilidad y resiliencia, aún en momentos complejos como los que se atraviesan actualmente por la pandemia.

Al tomar la decisión de emprender un negocio en el sector inmobiliario, una alternativa es comenzar confiando en un modelo de franquicia. Una apuesta segura que proporciona el apoyo, experiencia y el know how propio de la marca.

Dentro de las diversas franquicias inmobiliarias, Grupo Best cuenta con una dilatada experiencia y con condiciones únicas en el sector. Existen 10 razones por las que el Grupo Best ha demostrado ser la mejor franquicia inmobiliaria 2021 e incluso ha sido premiada en 2 ocasiones durante este pasado año.

¿Qué es una franquicia inmobiliaria? Una franquicia es un modelo de negocio en el cual un franquiciador cede los derechos a un franquiciado, para que este use el nombre o marca de su empresa. El franquiciador posee una marca comercial que lo distingue y que, por lo general, ya se encuentra bien posicionada en el mercado, un know how que define la manera de hacer las cosas en el negocio y un plan de formación que se imparte para preparar de forma adecuada a los franquiciados. Por ceder estos derechos, el franquiciador recibe un canon o regalía.

Entrar en el mundo de los negocios por medio de una franquicia inmobiliaria tiene innumerables beneficios, entre los que se encuentran el aprovechamiento de un doble canal de ventas, ya que estas empresas normalmente difunden los inmuebles en portales de renombre y poseen páginas web propias, bastante desarrolladas y con muchos elementos innovadores.

Grupo Best, mejor franquicia inmobiliaria El Grupo Best cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, ofreciendo una amplia gama de servicios y brindando muchas facilidades a sus franquiciados.

Se ha caracterizado por ser una de las pocas franquicias inmobiliarias que ofrece un servicio de 360° a sus clientes y todas las herramientas necesarias a sus franquiciados. Esto lo hace a través de sus 3 divisiones internas: Best House (inmuebles), Best Credit (financiación) y Best Services (servicios).

En 2021, la empresa fue galardonada en la 10a edición de los Premios Nacionales El Suplemento y en los Premios Vivienda y Excelencia Empresarial. El galardón obtenido fue el de la mejor franquicia inmobiliaria.

También logró la apertura de 20 nuevas franquicias en toda España y continuó su expansión internacional con una nueva sede en Suecia. Ha creado, junto a la Universidad Europea de Andorra, la primera titulación universitaria del mundo inmobiliario como iniciativa para profesionalizar el sector y, además, proporciona formación continua a sus franquiciados.

Estas y muchas otras son las razones para confiar en Grupo Best, que está además trabajando para fortalecerse transformando sus puntos débiles en fuertes, con la finalidad de superarse en el 2022.