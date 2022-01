¿Por qué se confía en Sonosite para las grandes adquisiciones de equipamiento? Comunicae

jueves, 20 de enero de 2022, 06:02 h (CET) Durante el pasado año 2021, Fujifilm Sonosite resultó adjudicataria de las cinco licitaciones más grandes para adquirir sistemas de ecografía en el punto de atención que se celebraron en España, suponiendo una adquisición total de 225 ecógrafos, a los que habría que sumar las 73 unidades de las otras 29 licitaciones de menor tamaño que también eligieron este ecógrafo para mejorar la calidad asistencial ofrecida a sus pacientes Optimización de la adquisición de equipamiento mediante grandes volúmenes de compra

Para las compras de equipamiento, las empresas o instituciones de mayor tamaño, disponen de una visión global y una búsqueda constante de la eficiencia. Elegir realizar compras de grandes paquetes en lugar de comprar el equipamiento individualmente es la vía más utilizada para reducir costes y minimizar tiempos.

Las compras de equipamiento conllevan un proceso complejo de análisis de las necesidades, búsqueda de información, evaluación de alternativas y selección de la mejor opción, suponiendo una gran dedicación de tiempo organizativo y costes de gestión que es preferible unificar en una gran compra centralizada sin necesidad de repetir el proceso en cada centro. Además, otros procesos como establecer los protocolos para el uso del nuevo dispositivo o la formación de los usuarios se multiplicarían. Por ejemplo, es mucho más sencillo y económico realizar una formación para 20 usuarios en una sesión, que realizar 20 formaciones para cada usuario individualmente.

También hay que tener en cuenta la opinión pública, las noticias sobre las grandes inversiones realizadas para mejorar sus instalaciones y ofrecer mejor servicio a sus clientes tienen muy buena acogida y proporcionan una imagen de innovación.

Pero ¿por qué Fujifilm Sonosite ha resultado ser la adjudicataria en todas las licitaciones?

Esta elección no es fruto del azar, Fujifilm Sonosite se ha establecido en el mercado como líder en ecografía en el punto de atención a nivel mundial, esforzándose para ofrecer el mejor servicio y unas características únicas. En su fabrica de Estados Unidos se producía el Sonosite 180 hace más de 25 años, el primer ecógrafo portátil del mundo, y desde entonces no ha dejado de estar en la cabeza de la innovación en ecografía desarrollando el primer ecógrafo en formato laptop, el primero en formato vertical, el Sonosite X-Porte con formato Kiosk, y el año pasado se presentó el Sonosite PX, el primer ecógrafo con formato híbrido que se adapta a todas las situaciones.

Teniendo en cuenta que los responsables de las grandes inversiones no pueden centrarse solo en el precio de venta, sino que para estos montantes es importante considerar el Coste Total de Propiedad (TCO), las ventajas que Fujifilm Sonosite ofrece como una garantía estándar de 5 años, sin gastos de mantenimiento ni costes indirectos, actualizaciones gratuitas, un importe de recompra elevado, un servicio comprometido en reducir los tiempos de inactividad y el compromiso con la formación, suponen un Coste Total de Propiedad muy reducido en comparación al resto de empresas del sector.

Uno de los retos de una gran adquisición es asegurar la inversión, los ecógrafos Sonosite han destacado por su gran fiabilidad y robustez resistiendo a fluidos y a las caídas accidentales que pueden producirse en el momento menos oportuno y que podrían suponer la inactividad del mismo. Su diseño exclusivo para ecografía (no basado en PC) asegura su funcionamiento sin interrupciones en las situaciones más delicadas. Un hospital necesita que los ecógrafos estén preparados para ser usados cuando se les necesite, cualquier interrupción tendría grandes repercusiones en la satisfacción del cliente y en la reputación del hospital.

Este enfoque exclusivo hacia la ecografía a pie de cama sumado a la colaboración de médicos de todas partes del mundo ha permitido crear ecógrafos que se adaptan a las necesidades reales de los profesionales del punto de atención y es por ello que se ha convertido en la opción preferida por la mayoría de los usuarios, según el informe de la agencia independiente de investigación sanitaria “2017 KLAS Ultrasound Imaging Report”.

Son multitud los estudios y las evidencias que demuestran los ahorros en costes y la mejora en la satisfacción de los pacientes que produce el uso de la ecografía, por ello una curva de aprendizaje menor provocará que se empiece antes a amortizar la inversión en equipamiento, los ecógrafos Sonosite están diseñados para tener que realizar el mínimo número de ajustes para conseguir una imagen de gran calidad que permita a los usuarios inexpertos a realizar diagnósticos y procedimientos con confianza mediante ecografía en poco tiempo. Además, Fujifilm Sonosite, con el objetivo de eliminar barreras para facilitar el acceso a la ecografía, siempre ha realizado una gran apuesta por la formación con multitud de recursos actualizados, aplicaciones formativas y realización de cursos presenciales, centralizado en su portal exclusivo para clientes Sonosite Institute. Cuánto más usuarios usen la ecografía, mejor será la atención al paciente y eso es lo que realmente le importa a Fujifilm Sonosite, que se esfuerza en que los equipos sean utilizados el máximo tiempo posible.

En un proceso complejo de elección queda demostrado que un ecógrafo fiable, sin costes indirectos futuros, con una curva de aprendizaje menor, un servicio técnico comprometido y avalado por una empresa pionera líder del mercado, será la mejor opción para un hospital que desea ofrecer el mejor servicio y no sufrir sorpresas desagradables.

Para más información contactar a Fujfilm Sonosite en spain@fujifilm.com y se recibirá asesoramiento sin compromiso.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.