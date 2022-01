Magnetoterapia con imanes de la mano de Begauss Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022

Desde hace ya varias décadas, ha venido cobrando fuerza y popularidad la terapia con imanes, la cual consiste en aplicar campos magnéticos estáticos en zonas doloridas de una persona para generar alivio.

Si bien es una terapia efectiva, en una gran cantidad de casos no se aplican correctamente los campos necesarios para generar resultados positivos. Tras años de estudio y, gracias al esfuerzo realizado, se ha logrado que los imanes de Begauss cuenten con la carga y el campo magnético correcto, logrando excelentes resultados.

¿Por qué es importante la carga del imán en la magnetoterapia? Cada vez son más las personas que se someten a tratamientos de magnetoterapia para aliviar dolores musculares, articulares u óseos. Sin embargo, algo que muchos pasan por alto es la carga del imán, ya que esta debe ser la correcta para que pueda causar los efectos deseados. No cualquier imán y no cualquier carga magnética pueden obtener buenos resultados.

Solo una carga correcta podrá aportar el efecto de regeneración necesario para tratar efectivamente las patologías músculo-esqueléticas. Para lograr que la carga del imán sea la adecuada hace falta conocer exactamente cómo actúa el campo magnético en el organismo, para así utilizar el imán adecuado. Esta es precisamente una de las razones por las que los imanes de Begauss se han vuelto tan efectivos, ya que tras años de estudios y pruebas se ha conseguido que ofrezcan la carga suficiente para brindar beneficios. Por eso, son capaces de funcionar donde muchos otros imanes no lo consiguen.

Terapias magnéticas que sí funcionan No solo son los años de estudio, sino también la aplicación de los imanes de esta firma en casos reales lo que ha permitido que sean una solución que sí da resultados. De esta manera, han logrado determinar con precisión 3 elementos fundamentales para la correcta práctica de la magnetoterapia que son la potencia del campo magnético del imán, la duración y la ubicación exacta de los mismos sobre el cuerpo.

Todo esto lo han conseguido concentrar en un producto sumamente práctico, atractivo y duradero, ya que son imanes que pueden aplicarse con facilidad y comodidad, cuándo y dónde se necesite. Además, son perfectamente transportables y no requieren ninguna fuente de energía externa.

Lo que ha hecho esta marca es acercar la magnetoterapia a las personas, permitiéndoles tener consigo un imán, con la carga magnética necesaria para asegurar buenos resultados tras su uso. Con ellos, cualquier persona podrá tratar fácilmente desde dolores cervicales, hasta la inflamación o dolor en las rodillas y tobillos, todo a través de un cómodo y efectivo producto que sin duda mejorará su bienestar.

