¿Cómo cumplir los propósitos y objetivos del año nuevo?, por Araceli Vega Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022, 16:28 h (CET)

Cada nuevo año supone un impulso de energía renovada. Con el cambio en el calendario, muchas personas rehacen sus objetivos y se hacen propósitos, tanto en el campo profesional como personal. Sin embargo, según indica un estudio del Instituto FranklinCovey, organización multinacional especializada en la mejora del desempeño, solo un 20 por ciento de las personas logran cumplir esos propósitos. Esto sucede porque, en la mayoría de los casos, los objetivos no se trazan de forma inteligente.

En este sentido, la coach y asesora en Inteligencia Emocional y Neuropsicología Araceli Vega sostiene que, para alcanzar las metas, es necesario conocer las razones por las que se hacen los propósitos. Además, es importante ser flexible a los cambios y poder adaptarse a la realidad. En este punto la inteligencia emocional puede brindar apoyo y ayuda.

Curso con Araceli Vega para conseguir los objetivos que se proponen Actualmente, la especialista Araceli Vega brinda el curso llamado “Enfócate, cómo concentrarte en tu propósito para tener éxito”, de tal forma que los asistentes puedan capacitarse para encontrar las claves principales que llevan al cumplimiento de los objetivos personales o profesionales. La idea de la formación es transmitir las herramientas para que sea posible realizar una gestión emocional inteligente, contar con una organización eficaz de las acciones y obtener una claridad para actuar enfocada en la motivación.

El primer punto en el que se hace hincapié es conocer la motivación de cada propósito, de manera que todos puedan mantener la fortaleza y la dirección hacia el logro propuesto. Precisamente, esa motivación es necesaria para extender el impulso positivo que surge con el cambio de año. La lógica que se propone es simple: saber el por qué de una decisión permite a las personas seguir adelante.

Para lograr distintos propósitos, el curso también aspira a que los asistentes consigan una concentración inteligente y natural. Los saberes que se transmiten en el curso “Enfócate, cómo concentrarte en tu propósito para tener éxito” son útiles para aquellos que, por ejemplo, desean empezar una dieta, comenzar un proyecto profesional, poner en práctica un plan para mejorar la salud o incorporar hábitos saludables como la práctica de ejercicio.

Superar límites y obstáculos para alcanzar los objetivos La coach Araceli Vega resalta que para conseguir objetivos es necesario superar los límites propios que toda persona tiene y superar las barreras conocidas. Se trata de un proceso que conlleva emociones desagradables, como el miedo, la desconfianza, la apatía o la postergación, entre otras. La inteligencia emocional provee de herramientas eficaces para gestionar estos sentimientos y lograr un enfoque directo hacia lo que se quiere conseguir.

Por medio del curso “Enfócate, cómo concentrarte en tu propósito para tener éxito”, ofrecido por la especialista en Inteligencia Emocional, Araceli Vega, es posible conseguir la motivación y la concentración necesaria para que el impulso que viene con el nuevo año no se desvanezca.

