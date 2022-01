Eginer ofrece en sus servicios la copia de llaves y mandos para moto Emprendedores de Hoy

Los servicios de cerrajería automotriz son una solución de emergencia para aquellas ocasiones en las que se pierden las llaves del coche y no se dispone de la de repuesto. Por lo general, la alternativa más común cuando esto ocurre es reemplazar el mando de la llave por uno nuevo.

Eginer, empresa especializada en llaves y cerraduras de automoción, ofrece la posibilidad de hacer un duplicado de la llave, construyéndola desde cero y solo tomando como referencia la combinación del bombín de la cerradura. En este servicio, también se incluyen llaves de moto, así como mandos, los cuales se pueden cambiar o duplicar.

Soluciones para cualquier caso de la mano de Eginer Ya sea porque el mando sufrió un percance, se ha deteriorado con el paso del tiempo o porque la persona ha perdido las llaves de la moto, la cerrajería para automoción de Eginer ofrece soluciones efectivas en poco tiempo. El equipo de técnicos de la compañía trabaja con una técnica específica para cada caso. Si las llaves se perdieron definitivamente y no existe una copia, los mecánicos crearán una a partir del perfil de la cerradura. Si por lo contrario la llave dejó de funcionar por el uso constante, se reprograma el chip inmovilizador y se cambia la carcasa para que regrese a su estado inicial.

En situaciones de emergencia en las que la necesidad de obtener un duplicado es inmediata, la empresa ofrece un servicio de copia de llave urgente, la cual se entrega entre una y dos horas con un tiempo máximo de seis horas. El cliente puede asesorarse con sus técnicos rellenando el formulario disponible en la página web o comunicándose a través del número telefónico de la empresa. En ambos casos, un asesor le atenderá en el menor tiempo posible.

La empresa se centra en la protección del vehículo Hoy en día predominan los modelos de llave inteligente codificada en la mayoría de automóviles y motocicletas. Aunque también existen diseños que funcionan con aplicaciones móviles. A lo largo de los años, las cerraduras de coches y motos han evolucionado, por eso resulta indispensable que también lo hagan los profesionales dedicados a repararlas.

Los trabajadores de Eginer son especialistas dedicados a la seguridad de todo tipo de vehículos. Estos disponen de un sinfín de llaves, ya sea con o sin mando. Además, tienen cerraduras con sistemas antirrobos para mantener el vehículo protegido en todo momento.

Eginer se divide en dos grandes talleres con más de 1.100 m2; uno en Barcelona y otro en Hospitalet de Llobregat. En ambos ofrece atención a particulares y empresas que necesiten, tanto reparar las llaves del coche, como hacer copias de llaves y mandos. El tiempo de entrega para profesionales esde entre 12 a 24 horas en la península.

