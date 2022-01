Umbrella Zero AC3 es un recubrimiento permanente que elimina el virus del COVID-19 en filtros de ventilación y aires acondicionados Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022, 15:49 h (CET)

Con la llegada del COVID-19 y las distintas variantes que están apareciendo, cada vez es más necesario reforzar la prevención y las medidas de bioseguridad para poder prevenir su contagio y expansión. Sobre todo, en espacios de gran afluencia.

En respuesta a la necesidad que hoy en día tienen las personas de mantener los espacios seguros y protegidos ante el virus, la empresa Umbrella Technologies, especialista en recubrimientos multifuncionales, ha desarrollado un producto de fácil aplicación en spray para filtros de aire acondicionado y ventilación. Con el uso de este recubrimiento líquido, validado por Virnostica del Instituto de Salud Carlos III, se puede prevenir efectivamente la propagación del virus en suspensión de manera preventiva y permanente.

Un recubrimiento capaz de eliminar el SARS-CoV2 La empresa Umbrella Technologies es una compañía especialista en el desarrollo, creación y comercialización de recubrimientos multifuncionales para una gran variedad de sectores industriales. No obstante, dada la lucha que actualmente enfrenta la sociedad contra el coronavirus, la compañía ha desarrollado un revestimiento líquido con propiedades viricidas y bactericidas, con una efectividad del 99,99 %, llamado Umbrella Zero AC3, que se adhiere y fija a los filamentos que componen un filtro.

El producto está creado en un formato de spray, para ser aplicado principalmente en filtros de ventiladores y de aires acondicionados, ofreciendo una protección permanente ante el COVID-19, las 24 horas, los 7 días de la semana. Se trata de un revestimiento sumamente fácil de utilizar, ya que solo hay que pulverizar sobre estas zonas para eliminar los agentes patógenos responsables de propagar el virus y otras enfermedades. Así, se logrará tener espacios seguros, limpios y protegidos frente a posibles contagios.

Beneficios y propiedades El Umbrella Zero AC3 es capaz de ofrecer protección eficiente en oficinas, colegios, cadenas hoteleras, centros deportivos, salas de espectáculos, centros comerciales, hospitales y clínicas, estaciones de metro y de autobuses, etc. Su fórmula es capaz de destruir las micropartículas víricas en suspensión y al mismo tiempo prevenir su dispersión.

Además, al ser aplicado en aires acondicionados, no interfiere en absoluto en el flujo del aire ni en la capacidad de refrigeración del mismo. Una vez que el revestimiento es aplicado y el patógeno tiene contacto con el material, se da inicio a la actividad antimicrobiana, dañando la estructura de la membrana del virus, lo que eventualmente termina destruyéndolo.

Adicionalmente, sus propiedades no solo son capaces de combatir el SARS-CoV2, sino que además es igualmente efectivo para destruir y prevenir el contagio de E Coli e Influenza A y listeria, entre otras enfermedades.

El Umbrella Zero AC3 cuenta con distintas certificaciones que avalan su efectividad, como el estándar internacional ISO 21702, que mide la actividad antiviral. Es una alternativa más efectiva frente al uso de desinfectantes, se aplica muy fácilmente y representa una opción que no solo tiene un bajo coste, sino que además es de muy alto rendimiento.

