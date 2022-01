Hoteles Desconecta2, reconocido con dos premios durante FITUR tras su primer mes en funcionamiento Comunicae

miércoles, 19 de enero de 2022, 17:19 h (CET) El hotel ha sido galardonado con los premios ‘Mejor Hotel Sostenible’ y ‘Emprendimiento turístico y resiliencia 2022 de Extremadura’. Ambos reconocimientos han sido entregados aprovechando la participación del hotel en FITUR junto a la Junta de Extremadura Hoteles Desconecta2, hotel boutique de cinco estrellas recientemente inaugurado en Monesterio (Badajoz), ha sido doblemente galardonado con los premios al ‘Mejor Hotel Sostenible’, entregado por el Grupo Habitat Futura y la plataforma digital TSMEDIA, y al ‘Emprendimiento turístico y resiliencia 2022 de Extremadura’, otorgados por la propia Junta de Extremadura.

El proyecto ha visto premiada así su apuesta por la sostenibilidad en El Concurso ‘Re Think Hotel’, que tiene como objetivo impulsar y promocionar la aplicación de criterios de sostenibilidad y rehabilitación en los hoteles, mediante el reconocimiento anual de los 10 mejores proyectos de sostenibilidad hotelera a nivel nacional. Para ello, cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y del ITR (Responsible Tourism Institute), como partner oficial.

Del mismo modo, Hoteles Desconecta2 ha recibido el premio al ‘Emprendimiento turístico y resiliencia 2022 de Extremadura’ por parte de la Junta de Extremadura en el marco de FITUR 2022, edición en la que Hoteles Desconecta2 ha estado presente junto a dicha institución. La Junta de Extremadura reconoce así la contribución del proyecto a la oferta turística y hotelera de la región y a la expansión de la Marca Extremadura, representada en sus valores de calidad, bienestar, innovación y sostenibilidad.

Su fortaleza, flexibilidad, y capacidad de adaptación a los cambios destacan como otras de las principales razones para la obtención de este premio, ya que Hoteles Desconecta2, proyecto concebido en mayo de 2018, tuvo que hacer frente a multitud de dificultades durante las diferentes fases del proyecto, incluyendo la aparición de la pandemia de COVID en plena obra.

Sam Brocal, CEO de Media Interactiva y propietario del hotel, ha mostrado su satisfacción por ambos premios, “Es un orgullo recibir estos reconocimientos por el trabajo que hemos realizado. Le hemos puesto toda la pasión e ilusión durante el proceso, asegurando la unión perfecta en cada uno de los detalles entre diseño y sostenibilidad. Esto se nota nada más entras en el hotel, se respira la magia”. Por su parte, Laura Morillo, también propietaria, ha echado la vista atrás para recordar “un sueño que comenzó hace ya tres años y medio con el inicio del proyecto. Juntos lo hemos conseguido.”

La apuesta por la sostenibilidad en Hoteles Desconecta2

Con el inicio del proyecto y la elección del estudio de arquitectura T10Team para el diseño y la ejecución del mismo se establecieron las primeras bases para la elección de Hoteles Desconecta2 como ‘Mejor Hotel Sostenible’ del año 2021 a nivel nacional.

T10Team ha apostado por la total integración de Hoteles Desconecta2 con el paisaje natural que le rodea, seleccionando la piedra natural como material protagonista. Además, para potenciar el paisaje que rodea al hotel, se ha optado por la conservación del encinar existente mediante la introducción de especies propias de la dehesa.

Para el máximo aprovechamiento de la luz natural, en el diseño del edificio se ha tenido en cuenta la orientación óptima empleando cartas solares y diagramas de soleamiento, de modo que las diferentes fachadas se amoldan al grado de exposición solar, consiguiendo controlar los intercambios energéticos con el entorno. Del mismo modo, la construcción, diseño y decoración del hotel se han realizado aplicando las pautas del Feng Shui clásico, consiguiendo un alojamiento enfocado en el bienestar de las personas.

Como resultado de todo ello, el Concurso ‘Re Think Hotel’ ha premiado la conservación del entorno natural y la biodiversidad del enclave por parte de Hoteles Desconecta2, al mismo tiempo que ha valorado de manera muy positiva la utilización de proveedores locales que minimizan el impacto y los gastos de transporte a la vez que incentivan la economía local, el uso de productos ecológicos para limpieza, papel reciclado o lavandería eficiente y la implementación de sistemas o planes para reducir, separar y/o reciclar los residuos generados.

Sobre Hoteles Desconecta2

El lujo de la desconexión digital llega a Extremadura de la mano de Hoteles Desconecta2, en un enclave paradisíaco situado en el municipio de Monesterio, Badajoz, con la creación de un hotel boutique rural de cinco estrellas. Un lugar para encontrarse, alejado del ritmo cotidiano, donde se cuida y trabajan el bienestar individual y la reconexión física y emocional.

Hoteles Desconecta2 es la nueva línea de negocio de Media Interactiva, multinacional especializada en tecnología y contenido educativo. Supone un nuevo concepto de hotel de lujo en el que, además del alojamiento y la gastronomía con los máximos estándares de calidad, los clientes disfrutan de todas las comodidades para contribuir a su bienestar físico, emocional y a su crecimiento personal.

El edificio y la decoración, cuidada al mínimo detalle, ha sido un proyecto integral de los propietarios Laura Morillo y Sam Brocal junto a los arquitectos José Luis Pérez Halcón, Iván García Borrero y Francisco Santisteban, con una inversión total de 2,7 millones de euros y cofinanciado por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El proyecto constituye una clara innovación dentro del sector turístico, creando experiencias completamente personalizadas para diferentes clientes, al mismo tiempo que asegura el respeto a la naturaleza y al entorno único que le rodea.

Se ubica en un edificio plenamente integrado en la naturaleza de 1.000 m² con 30 hectáreas de parcela y una zona de piscina con más de 553 m². Se trata de un alojamiento de gran lujo de solo nueve habitaciones completamente orientado al bienestar y descanso pleno de sus huéspedes. Para conseguirlo, sus instalaciones cuentan con piscina exterior, spa, gimnasio, restaurante y una amplia terraza exterior con extraordinarias vistas al Pantano de Tentudía.

Del mismo modo, dispone de unas características ideales para realizar convenciones y encuentros empresariales (presentaciones de producto, teambuildings, formaciones, etc.) gracias a su amplio salón de 212 m² y zona de comidas exterior de 420 m², todo tipo de eventos (almuerzos, bodas, reuniones de empresa, etc.) o simplemente para pasar unas vacaciones en un entorno natural idílico y con el máximo cuidado de los detalles en el interior.

