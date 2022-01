Cancelamos tu deuda en Canarias expone el testimonio real de Carlos

Hace un par de años se desató una gran polémica cuando el Gobierno español modificó la Ley de Segunda Oportunidad y se reguló la cancelación de todas las deudas, excepto los créditos de derecho público.

Empresas como Cancelamos tu deuda en Canarias no se rinden y luchan para combatir dicha regulación, logrando que sus clientes puedan cancelar las deudas de organismos públicos. Con abogados con más de 17 años de experiencia, ya cuentan con varios casos de éxito como el testimonio real de Carlos, quien logró pagar un adeudo con la SS.

“Todavía no lo puedo creer, acudan al proceso con Cancelamos tu Deuda en Canarias”: el testimonio de Carlos Son innumerables las personas que han contraído deudas con organismos públicos y que no han podido acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad por cuestiones legales. Sin embargo, Cancelamos tu Deuda en Canarias ha hecho posible que muchos ciudadanos le pusieran punto y final a sus endeudamientos, y el testimonio real de Carlos puede considerarse una prueba de ello.

El señor Carlos contrajo una deuda con la SS al haber dejado de pagar la cuota de autónomos y la SS de dos empleados de su empresa. Sumado a eso, estaba endeudado con varios acreedores bancarios y proveedores. No obstante, asegura que por fortuna acudió al lugar indicado y que ya ha logrado cancelar el 65% de la deuda de organismo público, algo que para él resultaba imposible.

“No sé cómo agradecerlo. El resto de la deuda con otros acreedores y proveedores se ha cancelado al 100%. Todavía no lo puedo creer. No lo duden, acudan al proceso cogidos de la mano de Cancelamos tu Deuda en Canarias. No te sueltan y lucha por ti”, precisó.

¿Cómo actúa la empresa para lograr que sus clientes puedan cancelar las deudas con organismos públicos? En Cancelamos tu Deuda en Canarias destacan que trabajan arduamente para combatir la regulación que establece que quienes tienen deudas con organismos públicos no pueden ampararse en la Ley de Segunda Oportunidad. En ese sentido, explican que han estructurado unos argumentos jurídicos “con motivos y bases suficientes como para luchar y lograr cancelar deudas de organismos públicos”.

“No paramos, no nos dejamos arrastrar, luchamos por ti y por la sociedad española”, explica la abogada experta en la materia Margarita Ramos Topham. Así como el testimonio de Carlos, hay otros más que dejan claro cómo la empresa, de la mano de sus abogados de amplia trayectoria, puede ayudar a las personas a liberarse de sus deudas y evitar embargos. Los interesados en conocer los servicios de la empresa, deben acudir a su página web o llamar por teléfono.