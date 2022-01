Overlap combina seguridad y tecnología en puertas de garaje adaptadas a los clientes Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022, 13:20 h (CET)

Las puertas de garaje son un elemento importante a la hora de construir o remodelar los espacios. Es necesario que puedan evitar no solo robos o intrusiones, sino que permitan el aislamiento completo del garaje. Durante los inviernos en España, esta última característica es esencial, ya que una puerta que selle por completo evitará que el frío se cuele hacia el interior de la vivienda o edificio.

En Overlap los clientes podrán encontrar puertas de garaje que cumplen estas características y además, no necesitan rieles en el techo. En vez de esto, cuentan con un motor en su viga superior. Asimismo, pueden ser personalizadas según el tamaño y diseño que el usuario tenga en mente.

Combinación de seguridad y tecnología Las puertas seccionales son las preferidas para instalar en garajes. Estas permiten cerrar por completo y ahorran espacio cuando se abren, ya que se ubican horizontalmente hacia el techo. Sin embargo, los modelos tradicionales han sido mejorados por la empresa Overlap.

El modelo de la firma cumple con altos estándares de seguridad, cuenta con un sistema mecánico de cierre que funciona con una rosca. Según la norma UNI EN 1627, este sistema permitió que las puertas obtuvieran la certificación antirrobo, logrando la clase de resistencia (RC)=2.

Asimismo, poseen un motor al que se pueden conectar sistemas de alarma, domótica y fotocélulas. Por otra parte, es posible que trabaje en conjunto con un control amperimétrico para mantener vigilados los niveles de corriente eléctrica y así evitar una sobrecarga.

La puerta por último posee un sistema de seguridad antiaplastamiento y una aplicación móvil disponible en iOS y Android para monitorizar todas sus funciones.

Eficiencia energética y personalización de las puertas de garajes En la empresa Overlap están comprometidos con el ahorro y la eficiencia energética de sus puertas. Cuenta con un sistema de transmisión de embrague magnético triple, además de una mecánica eficiente de contrapeso. Ambos elementos permiten optimizar el consumo de energía. Por otro lado, su sistema de cierre permite aislar por completo al garaje, lo cual ayuda a mantener la calefacción o el aire acondicionado del interior. Su sellado también impide que el aire, agua e incluso la contaminación sonora del exterior entren al garaje.

Garantizar la seguridad y la estética de los garajes es posible con la ayuda de expertos. La empresa brinda diversas alternativas para personalizar el diseño de las puertas de garaje, partiendo de los modelos Classic Line y Plana Line.

Su innovador estilo las convierte en elementos adaptables a cualquier espacio. Para crear armonía en el diseño de la vivienda o edificio, la compañía se apega a la necesidad estética y espacial que el cliente disponga.

