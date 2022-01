CD Mantenimiento Integral, la opción alternativa para la reparación de robots aspiradores Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022, 12:31 h (CET)

Una nueva tendencia en España y Europa llega de la mano de la irrupción de robots aspiradores en el mercado del consumo masivo.

La proliferación de marcas y modelos en los últimos años ha respondido a la acogida que estos nuevos artefactos domésticos han tenido en la población.

La receptividad hacia los robots aspiradores se debe a las ventajas de su uso. Ahorran tiempo de limpieza, trabajan con autonomía, son energéticamente eficientes, fáciles de configurar para cualquier tipo de espacio y son compactos. Otro factor que ha favorecido su uso es que se han vuelto más accesibles.

La dificultad de encontrar personal especializado en reparación de robots aspiradores Cuando un nuevo producto tiene un avance tan disruptivo en el mercado, el reto para los consumidores es conseguir el servicio técnico especializado de reparación. Hallar personal especializado que pueda manejar con criterio una reparación es siempre una tarea desafiante, sobre todo cuando se trata de equipos con tecnología importada.

Aunque marcas como Roomba, Dyson, Samsung y LG tienen excelentes servicios por garantía, el mayor problema para las personas comienza cuando esta condición se vence. Les toca procurarse por sí mismos una asistencia técnica que tenga el personal cualificado para enfrentar cualquier tipo de reparación o mantenimiento.

Las averías más frecuentes que suelen presentar algunas marcas es que no se encienden, se apagan solos o devuelven el polvo al aire. Algunas veces comienzan solo a girar sobre sí mismos, dejan de cargar la batería, se recalientan o no se mueven. En otras situaciones su configuración arroja un código de error.

Buscar la solución adecuada para el robot aspirador Las causas de los fallos en los robots aspiradores pueden tener un origen simple o muy complejo. Para determinarlo es imprescindible contar con una buena asesoría. En esos casos, lo pertinente es hallar una empresa de mantenimiento con personal altamente calificado, que ofrezca garantías y que tenga un servicio expedito.

Igualmente, que sea responsable en el uso de refacciones y que sus trabajos se coticen a precios razonables.

En España, ya es posible encontrar este tipo de servicios con empresas como CD Mantenimiento Integral. Esta compañía de servicios multimarca está conformada por un grupo de profesionales que, además, dispone de una tienda online de productos para recambio.

Ellos representan una excelente alternativa en el mercado porque no son un servicio de reparación de marcas oficiales. Por lo tanto, si el equipo dañado está fuera de garantía, cuentan con un personal experimentado que ofrece una asistencia de primera calidad. La promesa de esta compañía es que en 4 días hábiles devuelven el robot reparado y funcionando como recién comprado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.