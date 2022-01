SEE TICKETS augura un 2022 inolvidable para la música en directo Comunicae

miércoles, 19 de enero de 2022, 13:46 h (CET) El estallido de la música en directo está cada vez más cerca. Desde hace casi veinticuatro meses los conciertos han llegado con cuentagotas debido a la pandemia, pero la espera ha terminado. 2022 viene fuerte gracias a la vuelta de grandes giras, festivales y conciertos que no pudieron celebrarse desde 2020. Comienza el año de la música en vivo SEE TICKETS destaca los principales artistas nacionales e internacionales que llegarán a España en conciertos y festivales. La ticketera marcó record el pasado año con la venta de entradas para las giras que dieron comienzo a finales de 2021 y comienzo de 2022. El ritmo de venta de entradas está siendo exponencial y el alud de eventos en vivo está generando más y más demanda habiéndose agotado las entradas de algunos de los grandes conciertos del primer trimestre, como los de Dani Fernández, Nicki Nicole, Rayden y Estopa en algunas ciudades.

El año de la música acaba de comenzar, un año histórico en el que, incluso, han nacido nuevos festivales como el Cala Mijas, que contará con grandes nombres internacionales como Arctic Monkeys, con única fecha en España, el ex frontman de Oasis Liam Gallagher o James Blake. Además, uno de los grandes descubrimientos del pasado año y ganadores de Eurovisión 2021, Måneskin, tendrán su única fecha en nuestro país como parte del cartel del Diversity València Festival. En él estarán acompañados de increíbles leyendas como Iggy Pop, Christina Aguilera, Black Eyed Peas y los Dj’s Martin Garrix y Army van Buuren. SEE TICKETS augura para este año uno de los mejores, sin duda, en cuanto a nuevos festivales, giras y conciertos.

El Bilbao BBK Live, el Mallorca Live Festival o el Azkena Rock no se quedan atrás y contarán en su cartel con artistas de la talla de LCD Soundsystem (única fecha en Europa), Placebo, The Killers, Patti Smith, The Offspring, Emmylou Harris entre otros muchos nombres. El SanSan Festival, por su parte, traerá ni más ni menos que a uno de los DJs más reconocidos del mundo, Steve Aoki.

Este 2022, España se convertirá en el centro logístico de las giras de artistas tan importantes como Camilo, uno de los cantantes más exitosos del pasado año en todo el mundo. También, llega el tour de Efecto Pegatina, en la que los grupos Efecto Pasillo y La Pegatina se han unido en concierto tras el éxito de su tema Ahípamí, así como nombres tan consolidados en el panorama nacional como Estopa, Rayden, Beret, y Antonio Orozco. Destacan, además, las giras internacionales de grupos como IDLES, RUSS, Skunk Anansie, Babasonicos, Los Bitchos o Rodrigo Amarante, entre muchísimos increíbles shows que se podrán disfrutar a lo largo del año.

Este gran boom de conciertos hace recordar que la música es una de las bases de la cultura y que, tras dos años difíciles vuelve con más fuerza que nunca, SEE TICKETS ayuda a que esto se haga realidad gracias a su gran oferta de festivales y conciertos, para convertir este año en el gran año dorado de los conciertos y la música en vivo.

