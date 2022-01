Los servicios de coctelería de Aquí Te Quiero Ver, el chiringuito de Marbella Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022, 11:58 h (CET)

La coctelería se ha convertido en un verdadero arte y es una habilidad que muchos desean aprender, pues un buen cóctel representa una experiencia inolvidable.

Los cócteles son bebidas que logran un balance perfecto entre frutas, hierbas, helado y hasta flores. Para los amantes de la cocina, conocer sobre este sector representa un plus que puede ayudarles a avanzar en su carrera gastronómica.

Es muy común que en diversos bares y restaurantes tengan una oferta de cócteles, que permiten darle un valor agregado a los platos de la carta. En el chiringuito de Marbella Aquí Te Quiero Ver cuentan con una amplia variedad de cócteles para degustar.

Cócteles clásicos y propuestas innovadoras de la mano de Aquí Te Quiero Ver Está enfocada a la cocina mediterránea y marinera, donde los cócteles clásicos y los de autor enriquecen su oferta, cada año varían según la aspiración de sus bartenders bajo la dirección de Daniel Cortés. En la próxima temporada del 2022 están trabajando en un concepto diferente a lo habitual, este año están desarrollando cócteles con whisky (Macallan) versionando clásicos con influencias de generosos andaluces utilizando las técnicas de tendencia, como maceraciones con ultrasonidos, clarificados o fast fat. Todas ellas complementadas con frutas de temporada, ya que no se puede olvidar que están en la playa, y con eso intentan darle un giro fresco y tropical sin olvidarse de sus maravillosos olorosos que tanto gustan en el sur.

La coctelería empezó con la mezcla de diferentes ingredientes que tenían la finalidad de crear bebidas medicinales. Después, fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy en día, un verdadero arte dentro del mundo de la gastronomía.

Los profesionales especializados en coctelería se conocen con el nombre de bartenders y cada uno está en capacidad de elaborar los cócteles clásicos, pero también procuran crear sabores innovadores que proporcionen nuevas experiencias para los sentidos del consumidor. En el Chiringuito Aquí Te Quiero Ver ofrecen cócteles clásicos, pero también combinan nuevos sabores para sorprender y complacer a los paladares más exigentes.

Coctelería y mucho más en Aquí Te Quiero Ver Aquí Te Quiero Ver es un chiringuito ubicado en Playa Real Zaragoza en la famosa ciudad de Marbella. Cuenta con una amplia trayectoria de más de 40 años, pues fue fundado en 1977 por José y su esposa Emilia. Esa tradición familiar se ha mantenido y, hoy en día, los hijos de la pareja ofrecen una amplia variedad de platos y una carta de coctelería para quienes visitan esta playa.

Las opciones que se pueden degustar en Aquí Te Quiero Ver, en su mayoría están basadas en ingredientes del mar. En este chiringuito es posible saborear una deliciosa sopa de mariscos, unas increíbles almejas chirlas al vino blanco, un tartar de atún o un sorprendente plato de langostinos tigre al curry verde.

En su carta de cócteles se puede encontrar un sabroso Apple Martini, un Negroni, un Alexander, el famoso Bloody Mary y muchas opciones más para refrescar y alegrar a los comensales.

Quienes visiten Marbella podrán encontrar en este famoso restaurante grandes opciones gastronómicas con todo el sabor del mar de España, suculentos postres y cócteles, además de una excelente atención y todas las comodidades para lograr una experiencia inolvidable.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.