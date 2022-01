Mallorca Abogado lleva 28 años asesorando a las empresas más relevantes de las islas Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022, 11:47 h (CET)

El despacho Mallorca Abogado anunció la incorporación de nuevas especialidades en sus servicios legales, en los que ha destacado durante casi 30 años asesorando a las empresas más prestigiosas de su entorno. La información la dio a conocer Daniel Martínez Raso, uno de los socios y actual director de este prestigioso bufete ubicado en Palma de Mallorca.

Este despacho de profesionales de la abogacía ha tenido una interesante trayectoria brindando asesoría en Comercio Internacional, Exportaciones, Importaciones, Compraventas y Distribuciones Internacionales, según cuenta Martínez Raso, manteniéndose en constante actualización sobre los cambios legislativos y sociales que se han venido presentando en España.

Más especialidades y nuevas áreas de trabajo Mallorca Abogado ha incorporado recientemente a su portafolio de servicios las especialidades de Derecho Laboral, Derecho Penal, Extranjería y Derecho Matrimonial, para responder a las necesidades trasladadas por sus clientes-empresa, esta vez en su dimensión de particulares que demandan también estos servicios caracterizados por la profesionalidad, agilidad y cercanía. También ha aprovechado su experiencia para brindar asistencia en Negligencias Médicas, ya que se han vuelto especialistas en reclamaciones de pacientes por mala praxis.

En total son media docena las especialidades en las que este despacho está trabajando actualmente. Por ello, resultan la asesoría conveniente para respaldar en cada ámbito de la vida y actividades de las personas. Raso asegura que actúan sin importar la cuantía involucrada en la demanda o la gravedad del delito. El eje principal de su trabajo siempre serán las personas.

En cada una de las especialidades, este bufete que abrió sus puertas en 1993, trabaja duramente desde hace años para poder cubrir decenas de áreas de práctica. Según Raso, esto les ha permitido acumular durante todo este tiempo un excelente récord de buenos resultados para sus representados. Prueba de ello, dice, es el gran número de sentencias favorables que han tenido en los diferentes juzgados de Mallorca.

Nuevas maneras de trabajo Uno de los objetivos que se ha marcado la firma para este nuevo año es el de afianzar sus servicios y crecer en otras capitales de provincia. Aunque la sede principal seguirá estando en Mallorca, la idea es cerrar acuerdos de colaboración con abogados en otros puntos de la geografía nacional. El objetivo es estar más cerca de las personas que trabajan para sus clientes-empresa, que debido a la expansión de sus centros de trabajo no solo se encuentran en Palma de Mallorca.

Hasta que este crecimiento geográfico sea efectivo, Mallorca Abogado atenderá a los interesados a través de internet, para lo cual ha abierto nuevos canales de comunicación en remoto. Además de sus números telefónicos y plataformas de mensajería instantánea, han activado en su página web una landing page en la que las personas pueden dejar sus datos y el motivo de su consulta.

Además, la conexión remota permitirá a los usuarios hacer un seguimiento de su caso e incluso efectuar pagos sin tener que trasladarse personalmente al despacho. Ya no solo se trata de tener un experto abogado de confianza en Palma de Mallorca, significa, según Raso, que la gente sienta que cuenta con un departamento legal a su servicio en cualquier parte de España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.