Lluvia de Millones en Euromillones. Lotería Castillo da los tips para dar con uno de los 100 millones Comunicae

miércoles, 19 de enero de 2022, 13:22 h (CET) Este viernes Euromillones pone en juego un total de 100.000.00€ con sorteo Especial Euromillones con 100 premios de 1 millon de euros Cada martes y viernes Euromillones ponen en juego un bote mínimo de 17 millones de euros. Pero este bote puede crecer, pues si en un sorteo no hay ganador, se acumula para el siguiente. Alzancando un tope de 250 millones de euros.

Euromillones realiza algunos sorteos especiales. Precisamente, la ‘Lluvia de Millones’ es uno de ellos. El 21 de enero es el día indicado para que lluevan millones sobre los compradores de Euromillones poniendo en juego 100 premios de 1 millon de euros para 100 personas diferentes.

Tras la Lluvia de Millones, Euromillones realiza otro sorteo especial, el Big Friday, que tiene un bote mínimo garantizado de 130 millones. Se sorteará el 4 de febrero del 2021

¿Cómo ganar uno de los 100 millones de la "Lluvia de Millones"?

¿Cómo ganar alguno de los premios especiales de la ‘Lluvia de Millones’? El primer paso es participar en este sorteo especial de Euromillones. Para eso, puedes entrar en Lotería Casillo y comprar apuestas de Euromillones online.

Seleccionando los cinco números entre el 1 y el 50 que formarán la combinación ganadora. Además, marcar dos estrellas, que llevan números del 1 al 12.

Cuando juegas a Euromillones el sistema asigna un código formado por tres letras y cinco números. En los sorteos habituales, con ese código participas del sorteo El Millón. Se trata de un millón de euros que se entregan a quien tenga el código ganador, correspondiente a un número vendido en España.

En este sorteo especial que tendrá lugar el 21 de enero las posibilidades de ganar El Millón se multiplican por cuatro. Ese código alfanumérico permitirá ganar uno de los 100 millones que reparte esta ‘Lluvia de Millones’. Es un sorteo verdaderamente especial.

En este sorteo especial, la ‘Lluvia de Millones’ de Euromillones beneficiará a cien personas diferentes. Cada millón será ganado por una sola persona, porque el código con el que se participa del sorteo es único. Por lo tanto, es un premio que no se reparte entre varios jugadores.

En el caso de comprar Euromillones online, el sistema notificará automáticamente si has ganado algún premio. Si los has comprado en una administración en forma presencial, tendrás que comprobar manualmente los resultados.

Recuerda que, en España, los ganadores tienen que hacer efectivo el cobro de sus premios antes de que transcurran tres meses del sorteo. Una vez transcurrido ese tiempo, ya no podrán reclamar nada. Juega con Lotería Castillo, la administración en la que siempre está la suerte.

Lotería Castillo ha logado sumar en los últimos 11 años 15 premios principales y primeros premios tanto en la Lotería de Navidad como en la Lotería del Niño, convirtiéndose así en una de las administraciones de lotería referentes en la surrte. Aún estás a tiempo de jugar en el sorteo, por lo que compra apuestas de Euromillones aquí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.