Claves para elegir la colcha o edredón correcto, según www.colcha.com.es y www.edredones.com.es

Claves para elegir la colcha o edredón correcto

miércoles, 19 de enero de 2022, 13:26 h (CET) Tener un descanso confortable es clave para ofrecer un rendimiento efectivo día a día; más allá de contar con una cama amplia y un colchón suave, es indispensable cuidar que la ropa de cama sea la correcta Después de un largo día de trabajo, el descanso es urgente, así que una buena manera de asegurarlo es con alguna de las colchas de https://www.colcha.com.es/ o con los edredones de https://www.edredones.com.es/.

No obstante, la elección no suele ser tan simple como escoger el más bonito y listo. Se deben considerar las medidas de la cama, el tipo de material utilizado para la elaboración y la calidez que ofrecen.

Claves para elegir el edredón o colcha ideal

Un punto a tomar en cuenta en esta elección es la estación del año; en los meses más cálidos no es necesario comprar un edredón demasiado grueso, pero para el invierno hay que asegurarse de que sea capaz de mantener una buena temperatura en la cama.

Ante todo, deben cuidarse las medidas

Por lo general, las colchas y edredones tienen medidas estándar, sin embargo, no todas serán correctas para los diferentes tipos de camas existentes en el mercado. A la hora de la compra, es necesario conocer el ancho y largo de la cama, junto con el grosor del colchón.

De ese modo, es posible asegurarse de que será capaz de cubrir toda la superficie para mantenerla a una buena temperatura, asimismo, lucirá bien al hacer la cama. Ahora bien, los fabricantes suelen hacer colchas de entre 90 y 100 cm, siendo más anchos para que tengan la caída ideal.

Elegir el tejido perfecto

Para elegir el tejido indicado, primero debe conocerse el uso que se le dará, es decir, si será solo para decoración, para dormir ligero o para que proteja del frío durante la noche. En el primer caso, lo ideal es que sean tejidos finos y fáciles de colocar y retirar, pero para protegerse del frío o dormir ligero lo mejor es que las colchas sean más tupidas y con rellenos abultados.

Igualmente, en este punto debe considerarse si existen alergias o no en las personas que utilizarán el edredón, así se eligen opciones que sean libres de pelusas o cualquier material contraproducente para la salud.

El diseño que combine con la habitación

El blanco siempre es una excelente opción y es capaz de combinar perfectamente con el resto del decorado de la habitación. No obstante, existen personas que prefieren los estampados y estilos diferentes, en dicho caso lo recomendable es evaluar los materiales utilizados para diseñarlos y que sean de alta calidad.

La idea es que sean duraderos y no pierdan las formas rápidamente tras cada lavado. La cama es el principal foco de atención en un dormitorio, así que es importante decorarla con una colcha o edredón que la hagan lucir bonita y llamativa.

El presupuesto

Finalmente, los edredones y colchas no siempre son económicas y pueden considerarse uno de los elementos decorativos de la habitación con precios un poco más elevados. Por ende, es preciso tomar el tiempo suficiente para conocer las diferentes opciones.

