Miel de romero, cuando la primavera regala sabor y salud

miércoles, 19 de enero de 2022, 11:20 h (CET)

El inicio de la primavera regala al paisaje de Culla, en Castellón, parajes donde destaca el púrpura blanquecino de la floración del romero, un arbusto ancestralmente famoso por sus propiedades. Este es, además, el alimento perfecto de las abejas que liban el néctar de sus flores para regalar al mundo una miel única en sabor y propiedades para cuidar la salud humana.

Desde 1880 una familia de apicultores se encarga de cosechar la miel de romero, delicioso elixir que hoy se comercializa a toda España con la marca Miel y Sabor.

Sabiduría ancestral para obtener el mejor resultado Como uno de los productos estrella de esta empresa familiar conformada por cinco generaciones de verdaderos maestros apicultores, la miel de romero destaca por su textura espesa, sabor herbal suave de encantadora dulzura y un atractivo color ámbar muy claro, casi transparente.

Consumirla no es solo un deleite para los sentidos, sino que es de gran soporte a la salud gracias a sus propiedades digestivas, antiinflamatorias, cicatrizantes y protectoras del sistema inmunológico. La miel de flores de romero funciona como un potente antiséptico y calmante de la tos o la irritación en la garganta en caso de gripe. Además, ayuda a regular el período menstrual y favorece la depuración hepática.

Para los amantes de la cocina, este producto resulta un verdadero regalo de la primavera, al ser muy versátil para platos dulces o cuando se quiere agregar un toque herbal y afrutado a las preparaciones saladas. En el catálogo online de Miel y Sabor, el producto está disponible en presentaciones de 500 gramos y un kiloy además ofrece versiones como la miel de tomillo o de roble.

Producto 100 % artesanal y puro Tras más de 140 años trabajando con las abejas, esta familia dedicada a la apicultura trabaja y trata la miel de la misma forma que lo hacían sus ancestros. Esta miel mantiene todas sus propiedades naturales, puesto que no está tratada, no se añade ningún producto y los colmenares están colocados en parajes alejados de la presencia humana para que puedan florecer mejor.

Cada frasco de miel de romero contiene un líquido puro, 100 % natural, que no ha perdido ninguna de las propiedades tan buscadas por quienes aprecian los múltiples beneficios de su consumo. Todo este sabor y máxima calidad puede llegar a las mesas de toda España desde la tienda online de Miel y Sabor, con envíos gratuitos a partir de una compra con un importe superior a 50 euros.

Aun durante el invierno, la miel de romero puede evocar el dulce sabor de la primavera, con sus notas suaves y delicadas además de todos los beneficios que suma a una mejor calidad de vida.

