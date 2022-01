Altrient da las claves para hacer un detox saludable y eficaz Comunicae

miércoles, 19 de enero de 2022, 11:55 h (CET) Tras un periodo lleno de excesos, el organismo presenta alteraciones en el ritmo intestinal, inflamación, hinchazón, malas digestiones o agotamiento. Son síntomas de que el cuerpo pide a gritos una dieta detox, que ayudará a perder peso, rehidratar la piel y disminuir la retención de líquidos. Altrient, la marca de suplementos pionera en utilizar tecnología liposomal, da la guía definitiva para desintoxicar el organismo de forma saludable y sin efecto rebote. Presenta los suplementos que no pueden faltar Cuánto debe durar. Una dieta detox sirve para mejorar, optimizar y apoyar el proceso natural de desintoxicación del cuerpo al disminuir la cantidad de toxinas que se ingieren. Tras una época de excesos, se recomienda comenzar con un detox de dos semanas.

Detox no es ayuno. El ayuno, mal gestionado y sin supervisión médica, puede ser peligroso. Los expertos recomiendan hacer cinco comidas al día, evitar alcohol, ultraprocesados y grasas trans y apostar por alimentos orgánicos repletos de vitaminas, minerales y antioxidantes. Hay que ingrerir muchas verduras, frutas y hortalizas; ayudan a saciar el apetito por su contenido de fibra dietética, evitando que se coma entre horas cualquier cosa que se encuentre. Además, una dieta rica en estos alimentos, ayuda a reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas.

Cuidado con las dietas milagro. Si se ha comenzado enero con unos kilos de más tras las fiestas navideñas, no se puede pensar en perderlos en una semana. Hay que ser paciente y no recurrir a dietas milagro, que son peligrosas debido a la ingesta deficitaria de nutrientes necesarios como vitaminas y minerales, pudiendo producir trastornos metabólicos, gastrointestinales, y en algunos casos caída de pelo, debilidad de la uñas y depresión; y que, además, provocan el fatídico efecto rebote.

Ponerse en manos de un profesional. Un nutricionista cualificado ayudará a conseguir el objetivo teniendo en cuenta el estado de salud, los gustos y el estilo de vida. El seguimiento profesional es siempre la opción más fiable para perder peso de manera saludable y constante en el tiempo.

Recuperar la rutina. La vuelta a los horarios ayudará mucho en este proceso detox. Hay que establecer horarios de comidas y cenas (si puede ser más temprano mejor). Además, un buen descanso es vital para que el sistema hormonal vuelva a su sitio. Esto ayudará a perder peso, mejorar el tránsito intestinal y a tener mejor humor.

Planificar un menú semanal. Si se planifican las comidas semanales de manera consciente, se asegura el éxito de una desintoxicación del cuerpo más saludable. Además, se consigue comer mejor y ahorrar dinero. Si entre semana no hay tiempo, siempre se puede recurrir al método batchcooking y, cocinar en pocas horas, la comida de toda la semana.

Hidratarse mucho. Hay que eliminar las bebidas alcohólicas y refrescos de la alimentación, no aportan ningún beneficio a nivel nutricional, y su aporte calórico es muy elevado. Beber 2 litros de agua al día, como mínimo, ayudará a combatir la retención de líquidos y la hinchazón. Se puedes recurrir a agua con fruta fresca o infusiones diuréticas.

Retomar o empezar a hacer ejercicio físico. Un plan detox debe ir acompañado de un estilo de vida saludable, y eso conlleva la práctica regular de ejercicio físico. Apuntarse a un gimnasio, elegir la actividad que llame más la atención, subir las escaleras andando o ir caminando al trabajo y a hacer recados. Lo importante es mantenerse activo y dejar de lado la vida sedentaria.

A continuación, Altrient, la marca pionera en utilizar la Tecnología Liposomal en sus suplementos, señala cuáles pueden ser unos buenos aliados para hacer una dieta detox:

Vitamina B Liposomal de Altrient: contribuye a un metabolismo energético normal, al normal funcionamiento del sistema nervioso y al mantenimiento de la visión y la piel. Ayuda a combatir el cansancio y la fatiga y a la protección de las células contra el estrés oxidativo.

PVP 65,99 euros

Altrient Vitamina C: contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y a una normal formación de colágeno para el funcionamiento adecuado de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías y dientes. Contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso, a combatir el cansancio y la fatiga y a proteger las células contra el estrés oxidativo.

PVP 53,40 euros/caja

Altrient Glutatión: favorece la eliminación de toxinas del hígado y los riñones, tiene un rol fundamental asistiendo al sistema inmunitario, neutraliza los radicales libres y reactiva las vitaminas C y E, da brillo e ilumina la piel, contribuye a reducir la fatiga tras el ejercicio.

PVP 97,19 euros/caja

Acerca de Altrient

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros… y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.

