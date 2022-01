Adecco busca 100 trabajadores en España para un nuevo centro comercial en Andorra Comunicae

miércoles, 19 de enero de 2022, 11:43 h (CET) Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, busca actualmente cubrir más de 100 perfiles en Andorra la Vella, vinculados a la apertura de un nuevo centro comercial. Concretamente busca cubrir puestos de dependiente/a, personal de carnicería, charcutería, pescadería, restauración, mantenimiento, oficiales y atención cliente, entre otros Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, busca 100 personas para trabajar en Epizen, un nuevo centro comercial ubicado en Andorra la Vella perteneciente a Pryrynées, el grupo empresarial más importante del Principado de Andorra.

Adecco seleccionará a más de 100 candidatos/as que quieran unirse al equipo de Epizen para ofrecer una experiencia única a los clientes que visiten el centro comercial más grande del país, para disfrutar de actividades lúdicas y de ocio para toda la familia. Los perfiles que se están demandando son de todo tipo: dependiente/a, personal de carnicería, charcutería, pescadería, restauración, mantenimiento, atención cliente, oficiales, etc.

Se trata de una gran oportunidad para todas aquellas personas que busquen estabilidad laboral y desarrollar su carrera profesional en uno de los países más seguros de Europa, en un entorno natural y con grandes beneficios para los residentes del país.

Adecco está buscando profesionales con ganas de aprender, actitud proactiva, compromiso y disponibilidad para residir en el país, si no lo hacen ya. Para el cambio de residencia, Adecco ofrece ayuda y asesoramiento en la gestión de los trámites del permiso de trabajo y otros.

Adecco ofrece contratos indefinidos y una jornada con horarios rotativos, por lo que es imprescindible la disponibilidad horaria.

Los/as interesados/as pueden consultar las ofertas disponibles e inscribirse a través de la página web de Adecco www.adecco.es/, o en el siguiente enlace:

https://www.adecco.es/ofertas-trabajo?k=ad501

Personal de cajas y atención al público

La función de estos profesionales será la atención al cliente, reposición en tienda, cobro y atención de reclamaciones y devoluciones, resolución de incidencias y cuadre de cajas.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/personal-de-cajas-y-atencion-al-publico-part-time-nuevo-centro-comercial-en-andorra?ID=28a09022-62e7-4666-8adb-23ab7f6ce9cc

Oficial frigorista

La función de los empleados será realizar tareas de mantenimiento y reparar la instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado del centro comercial.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/oficial-frigorista-nuevo-centro-comercial-en-andorra-andorra-la-vella?ID=0711dac4-960b-422d-a0bb-9136fcd882b0

Oficial de electricidad

Los perfiles seleccionados se encargarán del mantenimiento de las instalaciones eléctricas del centro comercial.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/oficial-de-electricidad-nuevo-centro-comercial-en-andorra-andorra-la-vella?ID=4d6a5e54-c9fd-4d6c-b94b-822592338bac

Vendedor/a sector electrohogar

Los perfiles seleccionados se encargarán de la atención al público y la resolución de incidencias.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/vendedora-sector-electrohogar-nuevo-centro-comercial-en-andorra?ID=afa55eeb-f3c2-416e-aa83-8d05f162e023

Personal de equipo

Los perfiles seleccionados trabajarán dentro de una cadena de restaurantes de comida rápida y se encargarán de la atención al público y la resolución de incidencias.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/personal-de-equipo-nuevo-centro-comercial-en-andorra-andorra-la-vella?ID=26ade847-6311-4b2d-a888-44e5c49e3ab8

Oficiales de mantenimiento

Los perfiles seleccionados se encargarán de realizar todo tipo de trabajos relativos al mantenimiento preventivo y correctivo de edificios, equipamientos e instalaciones, con un perfecto dominio del oficio, calidad y eficacia, utilizando los medios y equipamiento necesarios.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/oficiales-de-mantenimiento-nuevo-centro-comercial-en-andorra-andorra-la-vella?ID=1eebdca4-17a3-4a7e-a27b-9deb1705e45e

Personal de reposición y cajas

La función de los empleados será la atención al cliente, reposición en tienda, cobro y atención de reclamaciones y devoluciones, resolución de incidencias y cuadre de cajas.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/personal-de-reposicion-y-cajas-nuevo-centro-comercial-en-andorra-andorra-la-vella?ID=83bee3b4-05f7-49ed-afac-ca04954e9a95

Dependientes/as

Para esta posición Adecco busca perfiles con experiencia en venta o interés por aprender acerca de la venta minorista, orientación al cliente, trabajo en equipo y compromiso.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/dependientesas-nuevo-centro-comercial-en-andorra-andorra-la-vella?ID=81004b22-eda7-417e-af97-ebb64ee2995b

Camareros/as

La función de los empleados será la elaboración de comidas y menús, la limpieza de cocina y utensilios y la resolución incidencias.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/camarerosas-nuevo-centro-comercial-en-andorra-andorra-la-vella?ID=2f506882-fcb0-4e0b-a34c-5775f5ef89a5

Dependientes/as de pescadería

La función de los empleados será la atención al cliente, asesoramiento y venta de los productos y servicios, manejo de herramientas de corte y envasado para la realización de pedidos, montaje y desmontaje de mostradores y lineales.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/dependientesas-de-pescaderia-nuevo-centro-comercial-en-andorra-andorra-la-vella?ID=239b484a-9a53-4918-930f-06b0e0c9ff12

Cocineros/as y auxiliares de cocina

La función de los empleados será la elaboración de comidas y menús, la limpieza de cocina y utensilios y la resolución incidencias.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/cocinerosas-y-auxiliares-de-cocina-nuevo-centro-comercial-en-andorra-andorra-la-vella?ID=8245a29a-8fea-4a3d-ace0-d68d8c12fc50

Dependientes/as de carnicería y charcutería

La función de los empleados será la atención al cliente, charcutería, corte a máquina de carne y embutido, deshuesado, limpieza y colocación del producto y preparación de pedidos.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/dependientesas-de-carniceria-y-charcuteria-nuevo-centro-comercial-en-andorra-andorra-la-vella?ID=416dceaf-218b-45ab-818a-049f2578115b

