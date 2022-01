OK Mobility abre su primera Store de ciudad en el Passeig de Gràcia de Barcelona Comunicae

miércoles, 19 de enero de 2022, 11:22 h (CET) La nueva Store revoluciona el modelo de oficina de la compañía y ofrece todos sus servicios de movilidad en un mismo punto de atención OK Mobility ha abierto su primera Store de ciudad en Passeig de Gràcia, Barcelona. Se trata de un nuevo modelo de oficina revolucionario que pone a disposición de los clientes todos los servicios de movilidad de la compañía en un mismo punto de atención. Esta Store se suma a las dos oficinas que la empresa de movilidad global tiene en la ciudad condal, una en las inmediaciones de la estación de tren de Sants y otra junto al aeropuerto del Prat; y a las cuatro oficinas urbanas situadas en el centro de algunas de las principales ciudades españolas, como son Alicante, Madrid, Sevilla y Zaragoza.

La nueva Store, que ya está empezando a recibir los primeros clientes, se encuentra ubicada en Passeig de Gràcia, entre el barrio La Sagrera y Plaza Cataluña, y a tan solo dos minutos del parking subterráneo de Passeig de Gràcia. Bajo un nuevo concepto más cercano e innovador, OK Mobility pone a disposición de los clientes todos sus productos y servicios de movilidad, que pasan por el alquiler, la compra y la venta de vehículos, con una destacada disponibilidad de modelos Premium; en línea con el objetivo de la compañía de ir aumentando su flota premium y top premium con las marcas más exclusivas del mercado.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, afirma que “implantamos este nuevo modelo de oficina en nuestra intención de reforzar el vínculo y la proximidad con nuestros clientes, potenciando la atención personal y poniendo a su disposición todos nuestros servicios para que nuestros clientes puedan elegir en cada momento el tipo de movilidad que necesitan”. “Un nuevo concepto que pretendemos hacer extensible en las más de 47 oficinas que OK Mobility tiene distribuidas por las principales ciudades de España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Grecia y Malta”, añade Ktiri.

En cuanto a la ubicación, “elegimos Passeig de Gràcia por ser un enclave estratégico de Barcelona debido a la gran cantidad de residentes y turistas nacionales e internacionales que pasan por allí cada día; en nuestro objetivo de seguir atendiendo a las peticiones de nuestros clientes de incrementar nuestros servicios de movilidad en el centro de las ciudades. Esta es la primera de muchas aperturas que desde OK llevaremos a cabo en las principales capitales europeas, en nuestra intención de acercarnos a las masas críticas de consumidores y de seguir trabajando para que este 2022 movilidad vuelva a ser sinónimo de libertad”, añade Ktiri.

Con esta nueva apertura, OK Mobility continúa avanzando en su estrategia de expansión geográfica, uno de los ejes principales del Plan #OKOnTheRoad; hoja de ruta de la compañía para los próximos años.

