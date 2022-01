Estrategias para aumentar las ventas de un negocio mediante campañas publicitarias Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022, 09:45 h (CET)

Permitiéndoles mantenerse en el mercado y seguir funcionando con normalidad, las marcas y las empresas, más allá de las labores sociales, conceptuales y emocionales, se deben a sus ventas.

En esta línea, aumentar las ventas de los productos o servicios de una compañía incrementa de manera directa sus ingresos.

Esto hace que, en la actualidad, sea vital contar con estrategias comerciales que permitan la captación de nuevos clientes y, por ende, el crecimiento y éxito de las compañías.

Todo esto se debe traducir también al mundo digital, pues las ventas por internet toman cada vez más fuerza gracias a la globalización y automatización de diferentes procesos digitales. Es por eso que las campañas publicitarias son más que necesarias para que un negocio amplíe su mercado y llegue a nuevos consumidores.

La agencia digital Milenuim Marketing Digital es experta y referente en los procesos de aumento de ventas a través del proceso autónomo para captación y seguimiento de leads.

Más sobre el embudo de ventas Conocer los diferentes pasos que experimenta un cliente en una compañía durante su proceso de compra es muy importante para identificar los puntos álgidos y claves de su experiencia. Para esto, existe el embudo de ventas, pues este permite establecer el recorrido de los clientes desde su primer contacto con la marca hasta el cierre de la venta. Se le conoce como embudo, porque, en el inicio de las campañas publicitarias, se pueden tener muchos prospectos, pero estos van disminuyendo en cada etapa.

La importancia de este elemento en el ámbito comercial radica en tener claros los objetivos de la campaña y los impactos que el posible cliente recibirá con sus respectivos mensajes y contenidos. Se conocen 5 etapas del embudo, después del lanzamiento de una campaña publicitaria: visitantes, leads, leads calificados, oportunidades y ventas.

La importancia de conocer al cliente y al público Para que la optimización de los leads o clientes potenciales sea efectiva, es muy importante conocer con profundidad al cliente o al público al que la marca quiere impactar. Se deben tener en cuenta sus gustos, dolencias, necesidades, aspiraciones, etc. Pues es así como las empresas pueden presentar de manera correcta y directa un tipo de comunicación que persuada y satisfaga esas necesidades y alivie esas dolencias.

Es entonces el embudo de ventas una excelente y necesaria estrategia para aumentar el número de clientes de una empresa, de manera rápida y efectiva, con el plus adicional de ir fortaleciendo un lazo de confianza y fidelización que fomentará la recompra o un proceso de referidos.

