Repara tu Deuda cancela 26.454€ en Santa Maria de Palautordera con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Santa Maria de Palautordera (Barcelona, Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº6 de Granollers (Barcelona, Catalunya) ha dictado beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de Margarita, que había acumulado una deuda de 26.454 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA.





Margarita explica cómo se siente: “lo he pasado muy mal entre los acosos, las amenazas, siempre envían los correos, amenazándome. La verdad es que he sufrido mucho. No tengo trabajo ni nada. Ahora ya puedo estar tranquila. Estoy muy contenta”. Por esa razón, “animo a la gente a que se venga a Repara tu Deuda y haga todo lo posible, que lo van a conseguir”, concluye. VER VIDEO





En su caso, vino a España hace 20 años. Se quedó sola a cargo de sus dos hijos que estaban en plena preadolescencia. Tiró adelante, pero tuvo que endeudarse más de lo normal. También tuvo mala suerte con el trabajo ya que cerró la cadena de supermercados en la que trabajaba. Ahora ya puede vivir libre de deudas.





Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “España fue uno de los últimos países de la Unión Europea en incorporar la legislación de la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo pensado para la cancelación de la deuda de las personas físicas. Desde entonces, más de 18.000 particulares y autónomos han comenzado el proceso con el despacho para tener una segunda oportunidad”.





Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que puso en marcha su actividad en 2015, a estas personas. Esto ha supuesto haber conseguido la cancelación de 70 millones de euros de deuda. En los próximos años está previsto que esta cifra vaya creciendo ya que otros países del entorno (como Italia, Alemania o Francia) en los que esta legislación lleva más años vigente están gestionando más de 100.000 casos anuales.





Para que particulares y autónomos puedan acogerse a este sistema y quedar exonerados de sus deudas, es necesario cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, es necesario haber actuado de buena fe, intentar un acuerdo previo para el pago a plazos de la deuda. o que el importe debido no supere los 5 millones de euros.