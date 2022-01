Iluminer comercializa la luz de emergencia v16, aprobada por la DGT Emprendedores de Hoy

Cuando se viaja por carretera se debe tener el vehículo en buenas condiciones para así evitar posibles accidentes. Asimismo, resulta fundamental contar con todas las herramientas necesarias en el caso de que el vehículo quede inmovilizado en medio de la calzada.

Una de las más importantes es el triángulo de señalización, el cual alerta a otros conductores de que existe algún peligro en la vía. Sin embargo, recientemente ha surgido un método más innovador y efectivo. Se trata de la luz de emergencia v16, la cual ha sido autorizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y es comercializada en España por empresas como Iluminer.

¿Qué es la luz de emergencia v16 y para qué sirve? La luz de emergencia v16 es un aparato de tamaño reducido que se coloca en el techo de los vehículos en caso de emergencia. Este dispositivo enciende una luz de alta densidad que funciona de forma fija e intermitente.

La baliza v16 ha sido fabricada para que los conductores la usen a la hora de quedarse accidentados en una carretera o autopista. Se coloca de forma muy sencilla, ya que solo es necesario abrir la ventanilla del vehículo, estirar un poco el brazo y ponerla en la parte superior, sin tener que bajar del coche ni exponerse a ser atropellados.

Los automóviles que queden averiados o accidentados en medio de una vía, deben apelar, obligatoriamente, a una luz de emergencia v16. No obstante, la condición para poder utilizarla es que cuente con todas las exigencias técnicas de la DGT, como lo hacen las de Iluminer. Deben cumplir con la normativa en cuanto a color, irradiación, intensidad luminosa, grado de protección IP, frecuencia de destello, estabilidad, resistencia climática y alimentación del dispositivo.

Más seguridad en la carretera, gracias a las balizas v16 Las balizas v16 han llegado para sustituir a los triángulos de emergencia en un futuro no muy lejano. El Real Decreto de Auxilio en Carretera, aprobado el pasado mes de julio de 2021, plasma que las balizas v16 deben usarse de forma obligatoria a partir del año 2026 y que, a su vez, ya no será imprescindible disponer del también llamado triángulo de señalización.

Lo que se busca principalmente con estos dispositivos es evitar que cualquier persona que vaya a bordo de un coche no sea atropellada por otro automóvil al bajarse a colocar el triángulo de emergencia.

La señal v-16 de Iluminer, homologada por la DGT, previene, además, cualquier tipo de accidente que se puedan dar a raíz de un coche averiado en una vía transitada, ya que se visualiza a un kilómetro de distancia.

