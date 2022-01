Mindhead, la consultora estratégica especialista en los relevos generacionales en las empresas Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

La sucesión es un momento clave para todas las empresas que deben afrontar un proceso de relevo generacional. Existen distintas formas de afrontar una transición, siendo el modo óptimo un plan profesional con el asesoramiento adecuado.

En este sentido, la consultora estratégica Mindhead se especializa en relevos generacionales en las empresas. La ventaja de trabajar con una firma como esta, de empresarios que asesoran a empresas, es que las dificultades de una transición se minimizan.

¿Cómo atravesar los relevos generacionales en las empresas? Un plan profesional de relevo generacional disminuye el margen de error y ayuda a que todos los integrantes de la compañía comprendan el cambio. Es una herramienta fundamental, sobre todo en empresas no del todo profesionalizadas en las que todo gira alrededor de un fundador o director. Cuando esa persona tiene que dar un paso al costado comienzan los problemas.

La sucesión es un momento en el que pueden emerger diferentes visiones sobre una empresa y en el que se involucran personas a las que no siempre les interesa formar parte del futuro de una compañía. Otro conflicto posible se produce cuando hay varios candidatos a suceder al directivo que se retira. En este punto, el trabajo de un asesor consiste en profesionalizar, aportar reglas que faciliten el relevo, capacitar al sucesor y darle herramientas para que pueda ejercer el gobierno de la empresa.

Lo ideal es que el plan de sucesión sea un proceso estratégico a largo plazo en el que ya haya candidatos listos cuando llegue el momento de hacer el cambio, lo cual se logra si el liderazgo de la empresa apuesta por invertir tiempo en entrenar y hacer mentoring de las generaciones que siguen.

Uno de los beneficios de contar con un plan de sucesión es que la empresa posee un mapa que sirve de guía en tiempos de transición y da confianza a directivos, accionistas, empleados y clientes. Por otra parte, las empresas que realizan un relevo generacional ordenado están mejor preparadas para aprovechar las oportunidades de negocio.

La consultora estratégica que brinda servicios integrales a empresas, Mindhead A través de Mindhead, es posible contar con asesoramiento y un plan para recoger los beneficios de una transición generacional ordenada. Los especialistas de la consultora además dan servicios de soporte a CEO y directivos, encaran procesos de transformación digital, se encargan de la selección de personal y orientan a las empresas para que logren un incremento en sus ventas.

También ofrecen asesoramiento en proyectos de internacionalización, contribuyen al establecimiento de cuadros de mando y aplican esquemas de contabilidad analítica y financiera.

Los relevos generacionales en las empresas, así como otros procesos de cambio, son más fáciles y tienen más beneficios cuando se implementan con el apoyo de empresarios profesionales como los que integran Mindhead.

