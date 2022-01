Formación de alto rendimiento para mediadores de seguros, corredores de seguros y agentes de seguros, por Rafael Bonilla

Adquirir todo el conocimiento posible para sobresalir entre las otras propuestas es esencial en un mercado marcado por sus altos niveles de competitividad, como el del mundo de los seguros.

Para los agentes de seguros es todo un reto ganar la mayor cantidad de comisiones posibles por el cierre de sus contratos con una inversión mínima de tiempo y, hoy en día, es posible gracias al método Mediador All In One (MAIO) del mentor Rafael Bonilla. Este, con su experiencia, ha logrado crear un concepto que permite al asegurador obtener todas las herramientas necesarias de la actualidad en un programa de formación de alto rendimiento.

Contenido de calidad para lograr el éxito La creciente competitividad en el negocio de los seguros necesita la aplicación de estrategias que permitan a los aseguradores ofrecer un servicio sobresaliente. Para quienes aún tienen dudas sobre la posibilidad de éxito dentro de un sector tan competitivo, el método MAIO del mentor Rafael Bonilla busca, precisamente, proveer de todos los elementos que funcionan para lograr el éxito en este ámbito. Estos los ha descubierto y perfeccionado a lo largo de sus más de 30 años de carrera.

Una de las características que tiene este programa de formación de alto rendimiento es que impartido por un experimentado mediador de seguros colegiado. De esta forma, se garantiza un contenido con instrucciones de calidad y ofrece su mentoría para los mediadores de seguros de habla hispana de todo el mundo. Este programa promete resultados laborales de éxito cuando se desarrolla con una disciplina eficiente, lo cual le permite al agente de seguros el cierre de más contratos y disfrutar más de su vida personal.

Formación online para mediadores de habla hispana de todo el mundo El método MAIO nació en el año 2013 con el propósito de estimular los ingresos por comisión de los agentes de seguros, teniendo en cuenta factores como la productividad del tiempo y la persuasión del negocio utilizando el diálogo. La experiencia de Rafael Bonilla le permitió determinar la importancia de estos elementos para conseguir el cierre exitoso de la negociación. Por esta razón, decidió incorporar estas estrategias que él mismo descubrió en el programa de formación de alto rendimiento para los profesionales del mundo del aseguramiento. Lograr el aumento de la densidad de la cartera de seguros a través de un programa de fidelización también es posible con la aplicación del método, garantizando el incremento económico del asegurador en poco tiempo.

La enseñanza del método MAIO se imparte de forma online e incluye un corto entrenamiento gratuito adicional. Debido al éxito de las dos primeras ediciones, la tercera edición del masterclass tendrá lugar este 2022, y la convocatoria será anunciada a través de su página web.