El escualeno en cosmética y sus beneficios Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

El escualeno es una sustancia que el cuerpo humano produce de manera natural durante las dos primeras décadas de vida, aproximadamente. Sus funciones principales son oxigenar e hidratar la piel. Cuando el organismo deja de producirlo, es importante sustituirlo.

A día de hoy, en el mercado de la cosmética existen algunos productos a base de escualeno de origen animal y también de origen vegetal, provenientes del germen de trigo, el olivo, la caña de azúcar o el salvado de arroz.

Centros especializados en medicina estética regenerativa como la Clínica Tarrazo comercializan tratamientos con este efectivo componente que tiene innumerables beneficios para el cutis y que ha demostrado resultados óptimos.

¿Qué beneficios ofrecen los tratamientos con escualeno? El escualeno utilizado en cosmética es un aceite transparente e inodoro que se aplica sobre el cutis. Este producto brinda a la piel un sinfín de propiedades, haciendo que luzca sana y frenando los signos del envejecimiento. Además, su gran facilidad de absorción permite que la piel no se engrase, sino que de un aspecto sedoso.

Son muchos los especialistas que realizan tratamientos con escualeno, ya que es un potente hidratante y humectante, pero además, tiene el gran poder de purificar la piel, dejarla tersa y aportarle la elasticidad que tanto necesita.

Otro de los grandes beneficios del escualeno es que previene las arrugas y las líneas de expresión y evita las manchas provocadas por los rayos solares u otras causas.

Los productos a base de escualeno son ideales para aquellas personas de piel sensible y con tendencia al enrojecimiento. Así mismo, se han convertido en una solución para las personas con piel grasa y con exceso de acné.

Los productos de Cosmética Tarrazo a base de escualeno En la Clínica Tarrazo comercializan varios productos ecológicos a base de escualeno de origen vegetal. Entre ellos, se encuentra el Booster Antienvejecimiento – Retinol que viene en presentación de 15 y 30 mililitros y que tienen un coste de 52€ y 98€ con IVA incluido, respectivamente.

Este producto es un potente concentrado oleoso que atenúa las líneas de expresión y las arrugas y las previene, mejorando la firmeza de la piel, estimulando la producción de colágeno y dejando una apariencia de suavidad inigualable. Esto lo consigue gracias a la efectiva acción del escualeno y el retinol, un eficaz regenerador celular, que también reduce el tamaño de los poros y que le aporta luminosidad al cutis.

Los interesados en adquirir este producto comercializado por la Clínica Tarrazo pueden comprarlo a través de su página web y recibirlo en un tiempo estimado de 24 a 48 horas dentro de la península, o en 4-7 días laborales fuera de ella.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.