Piso On abre su oficina digital en Eibar

miércoles, 19 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

En España, el sector inmobiliario es uno de los más significativos, ya que las personas constantemente buscan nuevas viviendas y espacios propios. No obstante, en el último año, el negocio ha experimentado una transformación debido a las restricciones de la pandemia, que han acelerado la digitalización de las agencias inmobiliarias.

Esto llevó a muchas empresas a migrar al mundo virtual, creando inmobiliarias digitales.

Entre las empresas que se han adaptado y han evolucionado sus servicios, se encuentra Piso On. Esta compañía, además de contar con presencia física en Durango, Amorebieta y Basauri, se establece en Eibar, mediante su nuevo modelo de oficina virtual para llegar a más personas de manera segura y rápida. La novedosa alternativa cuenta con herramientas actualizadas que permiten visualizar las viviendas y demás inmuebles en realidad virtual.

Oficina digital en Eibar Piso On es una inmobiliaria con presencia en algunas localidades del País Vasco y más recientemente en Eibar. En esta ciudad, la inmobiliaria cuenta con una oficina digital. Esto le permite a sus usuarios realizar todos los procedimientos y trámites virtualmente, sin tener que ir a la agencia, aunque para las gestiones necesarias la empresa dispone de instalaciones en la población.

En la página web, los clientes pueden utilizar un buscador sencillo y eficaz con el que encontrarán el inmueble más adecuado según su caso. Entre los filtros que se pueden usar, destacan el tamaño, número de habitaciones, baños y características especiales como jardín, piscina, garaje, entre otros.

Si tras la búsqueda, la persona está interesada en alguna vivienda, puede ponerse en contacto directamente con la oficina digital en Eibar para avanzar en el proceso de la compra o alquiler del inmueble y obtener un asesoramiento personal.

Inmobiliaria Piso On La inmobiliaria Piso On cuenta con alrededor de 18 profesionales del área capaces de brindar un servicio de calidad. Se caracterizan por sus valores humanos, responsabilidad y atención al cliente. Debido a la naturaleza de la empresa, las operaciones son híbridas, parte del proceso se apoya en lo digital, pero siempre acompañado del equipo de profesionales, ya que el factor humano siempre será fundamental en las operaciones de compra y venta inmobiliarias.

La especialidad de esta inmobiliaria es la venta de viviendas de obra nueva y de segunda mano. Al año, logran comercializar más de doscientas viviendas gracias a su sistema de trabajo eficaz. Esto lo logran a través de variadas tecnologías innovadoras como la inteligencia digital o la realidad virtual. Al entrar en su página web, es posible visualizar los inmuebles en estos formatos, lo que permite que los usuarios puedan familiarizarse con el lugar sin siquiera estar ahí presentes.

Las inmobiliarias con herramientas digitales ayudan a acelerar el proceso de compra. Dicha alternativa es significativamente útil para mantener el mercado en tiempos donde se limitan las actividades presenciales.

