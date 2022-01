Pulseras de tela personalizadas de la mano de The King Pulseras Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Las pulseras son accesorios muy útiles que resultan muy atractivas estéticamente. Es por ello que algunas organizaciones, grupos o empresas suelen usarlas en campañas de marketing o como elemento distintivo para el personal y clientes. Su uso también otorga un sentido de reconocimiento y exclusividad.

Al respecto, la empresa The King Pulseras está especializada en este sector. Ofrecen pulseras de tela personalizadas de alta calidad desde 2012 y cuentan con una larga lista de clientes satisfechos que demuestra su garantía y responsabilidad.

Pulseras de tela bordada de la mejor calidad El uso de pulseras en festivales, fiestas y, sobre todo, para períodos largos de uso requiere de la máxima calidad de la tela que mantenga el diseño a lo largo del tiempo, resistente ante roces, que no se desgasten con el contacto del agua y que no se deshilachen fácilmente.

Con más de 9 años de experiencia en el mercado español, The King Pulseras sabe la importancia del material y ofrece diseños totalmente personalizables, hechos a partir de bordado e impresiones. En su superficie se pueden colocar logos, nombres y otros símbolos a gusto del cliente.

Una vez se contrata el servicio, la empresa contacta con el cliente para acordar las otras características de la pulsera como el tipo de cierre (con cierre, sin cierre, entre otros), el color y las medidas.

La rapidez es también importante para la empresa, por esto realizan entregas entre 15 y 20 días aproximadamente con tarifa normal y en 8 días con la tarifa express después de hacer el encargo.

El uso de las pulseras bordadas para eventos, campañas y organizaciones Uno de los grandes beneficios que tienen las pulseras de tela es que son muy fáciles de identificar y cómodas de usar, sin importar la situación en la que uno se encuentre. Asimismo, poseen diseños coloridos que resaltan a la vista de la persona, por lo que son un producto perfecto para publicidad.

Otra ventaja importante de los ejemplares es su precio. Gracias a su material, son un artículo barato que cualquier organización puede pagar.

Suelen usarlas clubes deportivos, partidos políticos, empresas, hermandades o asociaciones. También para el control de acceso a eventos como conciertos, discotecas, fiestas o bodas.

Las pulseras de tela son soluciones muy efectivas para la organización, la promoción y el control de clientes y trabajadores y The King Pulseras, además, asesora durante todo el proceso de producción.

