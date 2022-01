CB Clinic apuesta por HIFU Facial con Ultrasonidos Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 18:18 h (CET)

A partir de una cierta edad, la piel empiece a envejecer, y es un proceso totalmente natural. El rostro va cambiando con la aparición de la flacidez, arrugas e incluso lesiones pigmentadas, entre otras imperfecciones.

Afortunadamente, estos detalles pueden ser corregidos a través de tratamientos estéticos efectivos como el HIFU Facial con Ultrasonidos. Se trata de una técnica que, gracias a su tecnología de alta frecuencia, es capaz de rejuvenecer el rostro en tiempo récord. Centros estéticos como CB Clinic cuentan con profesionales del sector, como la doctora Clara Buitrago, la cual consigue un efecto notable sobre la flexibilidad de la piel de manera no invasiva.

¿En qué consiste el HIFU Facial con Ultrasonidos? Con el paso de los años las personas se preocupan cada vez más por mantener un aspecto juvenil y saludable, capaz de ocultar la alteración que sufre el cutis con el envejecimiento. Es importante saber elegir bien los tratamientos que se eligen para la piel, pues a veces no resultan como se esperaba. Hay que apostar por tratamientos estéticos efectivos como el HIFU Facial con Ultrasonidos. Este es especialmente reconocido por su capacidad de reafirmar el rostro mediante un sistema de ultrasonidos de alta frecuencia, tecnología que ayuda a estimular la producción de colágeno y a remodelar los tejidos.

Asimismo, su tecnología de alta frecuencia vibratoria permite a HIFU facial imitar los resultados de un lifting facial sin la necesidad de someterse a una cirugía. Además, es capaz de reducir arrugas y tensar la piel flácida; levantar mejillas, cejas y párpados; e, incluso, definir la línea de la mandíbula sin ningún tipo de dolor, con procedimientos cuya duración máxima no sobrepasa los 60 minutos.

CB Clinic es un centro especializado en tratamientos de rejuvenecimiento Los constantes avances en medicina estética permiten conseguir rostros juveniles y sanos a través de intervenciones rápidas e indoloras, las cuales están adaptadas al caso de cada paciente. Siempre que los mismos estén supervisados por centros profesionales, será posible conseguir resultados eficientes capaces de cambiar por completo el semblante de las personas.

En CB Clinic, todos los tratamientos están supervisados por la doctora Clara Buitrago: médico estético ampliamente reconocida por su constante actualización en las técnicas para mejorar el contorno facial y corporal. Su trayectoria se ha caracterizado por aclarar todas las dudas a las personas antes y después de los tratamientos, incluyendo consejos de cosmética, nutrición, salud y medicina antiedad, avalados por su experiencia como médico y usuaria de tratamientos cosméticos.

En materia de salud y estética siempre se debe elegir a los mejores profesionales. CB Clinic, en Barcelona, es un centro estético especializado en métodos de rejuvenecimiento facial. Con tratamientos no invasivos, las personas consiguen resultados naturales, de forma indolora y garantizando esa imagen lozana que tanto desean.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.