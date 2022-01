El novedoso formato de e-book con sonido que ha lanzado Olga Jarque Gago Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 18:01 h (CET)

Los libros en formato físico no siempre son accesibles o atractivos para todo el mundo. En ocasiones, es necesario crear ediciones especiales en formato audiolibro o e-book.

En el caso de los cuentos infantiles, suelen predominar los audiolibros en edades en las que la lectura todavía se lleva a cabo con dificultad. En este contexto, la autora Olga Jarque Gago ha revolucionado el mundo de la lectura con la unión de un e-book y un audiolibro, para presentar el cuento infantil titulado ¿Sabes qué…? Tengo un superpoder, que forma parte del proyecto Quindy-mu.

El cuento destaca por su originalidad Este libro es un proyecto personal creado por la educadora Olga Jarque Gago. El ejemplar contiene efectos de música y sonido que acompañan al texto. La historia está inspirada en la teoría de las inteligencias múltiples del psicólogo estadounidense Howard Gardner, quien defendía que todas las personas poseen múltiples inteligencias que, combinadas de distintas formas, producen un resultado único en cada persona.

El cuento se compone de 9 personajes. Cada uno posee un superpoder diferente que lo diferencia del resto. La clave de la historia está en que ninguno es superior, sino que todos son especiales a partir de sus diferencias. El mensaje para los adultos es que tienen la responsabilidad de encauzar los talentos ocultos de las niñas y niños para que descubran sus superpoderes. Travesía en la que Quindy-mu, con el cuento ¿Sabes qué?… ¡Tengo un superpoder!, se compromete a guiar a sus lectores.

Su formato novedoso lo convierte en un regalo infantil muy original. El producto está disponible a un precio de 9,90 €. Una vez efectuada la compra, la tienda envía una dirección web y un código para leerlo de forma online. También se puede encontrar en redes sociales a Quindy-mu, para una mejor interacción con el cuento y sus personajes, así como datos de valor sobre las inteligencias múltiples.

Relevancia de la teoría de las inteligencias múltiples Este modelo de funcionamiento cognitivo fue propuesto en 1983 por el psicólogo Howard Gardner, durante su etapa como profesor en la Universidad de Harvard. El académico planteó que el concepto de inteligencia no es unitario, sino que agrupa distintas capacidades específicas. Cada una es distinta e independiente, pero se interrelacionan.

Según los principios básicos de la teoría, toda persona posee ocho tipos: lingüísticoverbal, lógica matemática, espacial, kinestésica, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. De tal forma, las personas estarían en facultad de desarrollarlas hasta un nivel determinado. Asimismo, cada una posee un gusto personal, destaca en ciertos aspectos y aprende mejor bajo ciertas características.

La conclusión del estudio demuestra que los seres humanos rinden de distinta manera, dependiendo del área en que se desempeñen. Por ello, es un error pretender que todos los niños obtengan resultados positivos en la misma disciplina. Por el contrario, es fundamental brindarles herramientas para que exploren qué habilidades dominan y después potenciarlas.

El e-book audible de Olga Jarque Gago no solo es un cuento infantil con un formato original, ideal para ser obsequiado. También es una invitación a que los padres comprendan la importancia de la teoría de las inteligencias múltiples para eliminar la idea errónea de la superioridad, beneficiando el desarrollo creativo de los niños.

