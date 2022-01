¿Qué simboliza la inscripción situada en diferentes lugares de Sevilla, NO8DO?

Existe una inscripción que puede apreciarse en distintos edificios de Sevilla: No Do Sevilla o NO8DO. Se trata de una marca o un jeroglífico característico que se integró a la bandera de Sevilla.

Para desentrañar el misterio de su origen es posible recurrir a los conocimientos de José Manuel, licenciado en Historia del Arte, guía oficial de la ciudad y creador del sitio web Tu Guía de Sevilla, en el que explica de dónde viene este símbolo.

¿Qué dice la leyenda sobre el NO8DO de Sevilla? El No Do Sevilla es la bandera de la ciudad y está presente fuera del Ayuntamiento y en distintas salas, en otros edificios públicos y también en el escudo de armas de la ciudad.

Lo primero que sostiene José Manuel, experto guía de Sevilla, es que la explicación tradicional tiene más de leyenda que de realidad. Cuando los turistas preguntan qué significa el símbolo que ya han visto varias veces, comúnmente se recurre a la historia del reinado de Alfonso X El Sabio.

Cuando el heredero natural de Alfonso, Fernando de la Cerda, murió, el rey se enfrentó con Sancho, su segundo hijo varón, quien reclamaba el trono y fue desheredado. Alfonso promulgó un código para que la herencia recaiga en los hijos de su primogénito fallecido y no en Sancho, lo cual produjo un enfrentamiento entre quienes reclamaban sus supuestos derechos de herederos.

Sevilla se declaró leal a Alfonso X y el emblema No Do Sevilla buscaba simbolizar ese apoyo. José Manuel, guía de Sevilla experto en Historia, sostiene que no hay documentación para demostrar este relato. El símbolo NO8DO más antiguo que se conserva está en una de las salas del Ayuntamiento y fue realizado casi 300 años después del reinado de Alfonso X. Lo mismo sucede con la primera referencia escrita al respecto que es de 1588. El reinado de Alfonso había concluido en 1284.

La hipótesis más viable acerca del origen del símbolo Según sostiene José Manuel en su blog, basándose en la teoría de Rafael Sánchez Saus, la hipótesis más creíble sobre el origen del NO8DO apunta a un hombre llamado Francisco de Villafranca, obrero mayor de la ciudad desde 1437 a 1474 y miembro de una familia vinculada al concejo hispalense. De esta manera, el No Do Sevilla sería una divisa personal de este hombre que lo utilizaba como una marca propia.

Al ser el encargado de la planificación y supervisión de las obras municipales, Francisco de Villafranca utilizó el NO8DO para firmar sus intervenciones. Lo que sucedió es que la memoria de este hombre se perdió durante mucho tiempo porque no tuvo herederos varones y su apellido desapareció de los más altos cargos de la ciudad. Pocos años después de su muerte ya casi nadie recordaba que el NO8DO era su sello.

