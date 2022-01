Pasión por educar en CC Escolàpies Palma Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 16:11 h (CET)

En CC Escolàpies Palma, se construyen experiencias de aprendizaje con las que se acompaña, con pasión y profesionalidad, el crecimiento de personas felices y competentes, comprometidas con la sociedad y su entorno.

El trabajo en equipo es importante en una comunidad que aprende, donde se da prioridad a la persona y se reconoce su dignidad en todo momento. CC Escolàpies Palma cree en la educación integral, siempre en colaboración con las familias, por lo que necesariamente se define como un colegio humanizador, evangelizador e innovador.

La clave está en infantil Es en esta etapa donde se establecen las bases esenciales para la adquisición del lenguaje, el éxito del aprendizaje a lo largo de la vida, la integración social y el desarrollo personal.

Por eso, CC Escolàpies Palma apuesta por un aprendizaje globalizado a partir de la experiencia, fomentando el desarrollo integral del niño y aprovechando sus capacidades de indagación y descubrimiento. Potenciando el bienestar académico, social y emocional de los alumnos, les animan a desarrollar su autonomía personal y a tomar conciencia de sus emociones y de las de los demás.

Cada uno de sus niños es único y todos merecen disponer de las herramientas que les permitan llegar a ser dueños de su futuro.

Ser escolapias les convierte en únicos No modelan, sino que descubren al extraordinario y único ser que habita en el interior de cada uno de sus alumnos. Por eso, fomentan el desarrollo de todas las inteligencias desde metodologías activas, donde el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, un aprendizaje contextualizado, basado en proyectos y en el trabajo colaborativo.

Les preparan para dar respuestas innovadoras en esta sociedad cambiante y en constante evolución. Ellos serán los ciudadanos competentes, libres, críticos, autónomos, solidarios y responsables del futuro, porque les enseñan a pensar y actuar de forma integral, interconectando los aprendizajes, conociendo sus fortalezas y áreas de mejora y creyendo en la cultura del esfuerzo y el trabajo, en la que no pueden dejar de incluir sus hábitos y valores.

“Nuestros alumnos son la mejor apuesta de futuro, porque son personas que están preparadas para aportar en vez de restar”, asegura el equipo de CC Escolàpies Palma.

