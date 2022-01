Shoptexto, la agencia pionera en la traducción de chatbots en español Emprendedores de Hoy

Un programa de inteligencia artificial que mantiene conversaciones con los usuarios en aplicaciones, páginas webs o tiendas online es llamado chatbot. Las compañías los usan para facilitar la interacción con los clientes y también porque es un recurso económico. A pesar de que estos estén automatizados, es imprescindible contar con intervención humana para configurar, entrenar y optimizar el sistema.

Ahora bien, para que el sistema funcione es indispensable que se encuentre en el mismo idioma que habla el usuario. De no ser así, este cerrará la ventana inmediatamente y buscará otro sitio o aplicación que ofrezca lo mismo. Para evitar estas situaciones, la agencia Shoptexto ofrece servicios de traducción de chatbots en múltiples idiomas. Entre ellos, el español, el alemán, italiano, inglés o francés. La empresa se especializa en traducciones para negocios de comercio digital y proyectos técnicos con un servicio que trabaja con más de 60 idiomas distintos.

¿Cuáles son las funciones y ventajas de utilizar chatbots? En la actualidad, los chatbots pueden cumplir muchas funciones útiles. Algo que todo negocio busca es la agilización de las ventas. En este sentido, es posible que el chatbot abra al instante un espacio donde añadir los datos de una tarjeta para realizar un pago o solicite los datos del cliente para contactarlo con posterioridad. En cualquier caso, de nada sirve si, por ejemplo, el chatbot está en francés y el cliente no maneja ese idioma.

Otra ventaja por la que este sistema está muy buscado es por la reducción de los costes de personal. Por medio de respuestas programadas, el software responde a consultas específicas y frecuentes como, por ejemplo, el estado de un envío, en qué etapa se encuentra un reembolso o dónde encontrar una factura, entre otras posibilidades.

Además, este tipo de atención está disponible las 24 horas del día. De otra manera, una consulta hecha fuera del horario de trabajo debe esperar hasta el día siguiente para ser respondida. Otra virtud de los chatbots es la inmediatez. En un mundo en el que esperar puede significar perder al cliente esto es una ventaja.

Con Shoptexto, los chatbots tienen la personalidad indicada Además de brindar el servicio de traducción de chatbots en español, esta agencia realiza un minucioso trabajo para que cada asistente virtual tenga la personalidad necesaria para cumplir su función. Para ello, es importante respetar el tono en el que suenan las respuestas en el idioma de destino. Si un chatbot en francés es especialmente simpático o, por el contrario muy formal, en español debería conservar esos rasgos.

Lo que se busca en todos los trabajos es que las respuestas sean naturales, por lo cual es importante que estén formuladas en un vocabulario correcto. Para ser efectivas y cumplir con su cometido, las expresiones coloquiales deben ofrecer el mismo significado en ambos idiomas.

A través de Shoptexto, es posible acceder a un servicio integral de traducción de chatbots en español y otros idiomas que incluye un método de revisión exhaustivo, el cual comprueba la adecuación y naturalidad de las respuestas.

