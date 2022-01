Casas vacacionales en Can Corda Formentera Emprendedores de Hoy

Formentera es la isla habitada de menor tamaño de Islas Baleares. Es considerada una ‘joya’ por sus blancas arenas y aguas color turquesa.

Es el lugar favorito e idílico de los que quieren relajarse en un rincón lleno de calma y atardeceres asombrosos y pasar unos días inolvidables.

La Escuela de Turismo de Ibiza presentó un informe en el que estableció que el número de visitantes a este rincón paradisíaco seguirá creciendo. Es por eso que es necesario planificar con antelación el viaje, dejarse asesorar por expertos y contratar servicios de alojamiento garantizados y con antelación como Can Corda Formentera.

Casas vacacionales en Formentera Una de las alternativas de alojamiento más convenientes es el alquiler de casas o villas para pasar las vacaciones en Formentera. Tener planificado y alquilado de manera previa el alojamiento garantiza mucha tranquilidad, sobre todo en un lugar que tiene una demanda muy elevada por parte de turistas durante toda la época del año y más en verano.

Can Corda Formentera es una empresa con varios años de experiencia en el alquiler de casas vacacionales en esta isla y en Ibiza. La empresa manifiesta que el alquiler vacacional de las propiedades en esta isla se ha convertido en la principal actividad económica de la zona. De hecho, en la actualidad es el motor fundamental de desarrollo para sus pocos habitantes permanentes.

Esta modalidad de alojamiento se ha ganado la preferencia de aquellos que quieren disfrutar de una estancia vacacional temporal en la isla. Hay que tener siempre presente que se tendrá que hacer reserva con suficiente antelación. Si se actúa oportunamente se pueden conseguir casas independientes para familias o parejas, con arquitectura moderna o tradicional.

Las 5 propuestas de vivienda de Can Corda Formentera Can Corda Formentera, una de las empresas con mayor trayectoria en la zona, dispone de cinco viviendas que evocan tranquilidad. Una de las más pintorescas es la propiedad llamada ‘Casita’, que es una casa de campo remodelada con capacidad para 8 personas. Otra opción bien acogedora es la casa llamada ‘Piedra’, fabricada en piedra y madera que puede alojar hasta seis personas.

Tres propiedades más llamadas ‘Santolina’, ‘Lavanda’ y ‘Romero’ están ubicadas como las anteriores, en medio de un entorno natural. El conjunto se sitúa en una zona equidistante a los principales puntos de atracción de Formentera, incluyendo el pueblo de Sant Francesc, capital de la isla. Una ubicación estratégica permite aprovechar al máximo el tiempo en este lugar.

Además de las playas cristalinas, Formentera ofrece atractivos como los icónicos faros, los pueblos de paredes blancas y visitas al fondo del mar. Can Corda ofrece una página web en la que garantiza el mejor precio online para el alojamiento. Esto último es algo muy importante porque la mayoría quiere disfrutar sin quebrar el bolsillo.

