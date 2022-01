APlanet, referente en tecnología de gestión de la sostenibilidad, triplica su negocio en 2021 Comunicae

martes, 18 de enero de 2022, 17:18 h (CET) La startup española triplica también su número de clientes, duplica su plantilla respecto a 2020 y comienza a operar en los mercados de Reino Unido e Italia APlanet, startup especializada en tecnología aplicada a la gestión de la sostenibilidad en el entorno corporativo, ha cerrado el ejercicio 2021 triplicando sus cifras de negocio y su número de clientes respecto al año anterior. Estos datos la consolidan como actor de referencia en un sector en alza, impulsado por una mayor concienciación social y ambiental, y también una presión creciente hacia las empresas respecto a su papel en el ámbito del desarrollo sostenible y los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG).

A lo largo del pasado año la compañía ha doblado su plantilla, y espera seguir ampliando su equipo durante 2022, principalmente en las áreas de producto/tecnología y desarrollo de negocio. En lo que respecta a su mercado, son ya cinco los países en los que está presente, tras entrar en 2021 en Reino Unido e Italia, que se suman a España, Portugal y Brasil. La llegada a nuevos mercados será parte de la estrategia de crecimiento de la compañía en el presente ejercicio.

"A pesar de haber sido un año complejo, en 2021 hemos superado nuestras expectativas, invirtiendo en tecnología y en talento para reforzarnos y poder seguir mejorando el servicio que ofrecemos a las empresas. La sostenibilidad ha pasado de ser una opción a convertirse en pieza fundamental de la estrategia corporativa, y las compañías que no se suban al carro se van a quedar fuera. Por eso, creemos que 2022 será un buen año para nuestro sector, y queremos seguir captando el mejor talento para poder acompañarlas en ese viaje con una innovación constante y la mejor tecnología de gestión", apunta Johanna Gallo, CEO y cofundadora de APlanet.

Desde su lanzamiento, en marzo de 2019, la compañía ha identificado una necesidad creciente de gestión de la sostenibilidad en el entorno empresarial, y la tecnología es esencial para abordar su complejidad de una forma sencilla pero eficaz, agilizar procesos, reducir costes y garantizar la calidad y fiabilidad de los datos para aprovechar al máximo el potencial de la información en la toma de decisiones (mitigar riesgos, aprovechar oportunidades, etc.). Por ello, este mercado ha crecido notablemente en los últimos dos años, y se estima que lo hará de forma exponencial en los venideros.

"Estamos observando una gran evolución. Los propios gobiernos de los países han forzado a las empresas a contribuir al desarrollo sostenible a través de la regulación, y esto ha hecho que, algunas por compliance, otras por la presión de sus grupos de interés –clientes, inversores, cadena de valor– y otras por convicción real de su ventaja competitiva, hayan comenzado a incorporar los criterios ESG a sus estrategias de negocio, con sus correspondientes necesidades de gestión. Para ayudarlas, hace falta una herramienta que sea potente por dentro pero sencilla e intuitiva por fuera, justo lo que hemos conseguido con nuestra plataforma", sostiene Johanna Gallo.

Reconocimientos

Los expertos en emprendimiento en Europa vigilan de cerca la actividad de APlanet, y es considerada una empresa muy prometedora, tanto por su propia evolución interna como por el potencial de crecimiento del mercado en el que opera. A finales de 2020 recibió el Premio Expansión Startup en la categoría Telecomunicaciones, Industria 4.0 y Tecnologías Emergentes, y en 2021 ha sido reconocida como la startup más innovadora del año en el ranking anual de El Referente, medio digital de referencia en el ecosistema startup.

