HERRA-T, muebles artesanales como se hacían antes Comunicae

martes, 18 de enero de 2022, 17:22 h (CET) HERRA-T es una pequeña empresa familiar de muebles hechos a mano, nacida durante la pandemia. A esta familia, el confinamiento les ha hecho replantear el rumbo de sus vidas y han decidido hacer realidad algo que hace tiempo deseaban Pablo, diseñador industrial, siempre soñó con crear muebles únicos, diferentes. En cuanto tuvo la oportunidad hizo muebles para su hogar. Y así nació HERRA-T: www.herrate.com

Las espectaculares vistas al Garraf, Barcelona, les sirven de inspiración. Verónica, su mujer, se encarga de los detalles y de encontrar los textiles ideales para darle la calidad que los diseños de Pablo se merecen.

Muebles como los que se hacían antes, con materiales de calidad y hechos para durar...Con la filosofía de que los objetos sean para toda la vida, HERRA-T poco a poco intenta hacerse un hueco entre otras pequeñas empresas artesanales.

¿Y qué los diferencia de los demás?

Sus diseños únicos. De un estilo rústico, rústico industrial, cada pieza destaca por su originalidad. Desde sus inicios han intentado diferenciarse con su estilo HERRA-T. Al principio tímidamente, pero luego decidieron dar rienda suelta a la imaginación y comenzaron a crear piezas únicas.

En HERRA-T todo es artesanal y utilizan materiales de calidad. Maderas macizas, diseños originales y mucho hierro...son los 3 pilares sobre los que se asienta esta firma española, unido al buen saber artesanal.

La mayoría de sus piezas permiten diferentes personalizaciones. Se eligen tanto los acabados de madera, como los de hierro y dan opciones de varias medidas.

Desde HERRA-T piensan que ser sostenible va mucho más allá de una etiqueta: Se es sostenible desde el respeto a la naturaleza, al medio ambiente.

Ellos eligen la proximidad con sus proveedores. Consideran que " tener en Stock" muebles u objetos, si bien facilita la venta por su inmediatez para el comprador, no favorece el slow furniture ni la sostenibilidad.

Poco a poco y a medida que llegan los pedidos van creando sus muebles, poniendo la "maquinaria artesanal" HERRA-T a trabajar. Y aunque aún no cuentan con tienda física, intentan mejorar día a día la experiencia del comprador, teniendo muy buen servicio al cliente.

Ofrecen envío gratuito para todos sus productos, como también cuentan con una tarifa especial de envío si queréis que 2 personas dejen el mueble en la estancia de elección. Y eso, hoy en día, es de agradecer. Sus clientes quieren muebles únicos y artesanales.

Próximamente podréis ver sus muebles en las mejores tiendas de decoración de vuestra zona, ya que han creado una línea exclusiva que sólo se venderá en tiendas. Es una línea de la que habrá pocas piezas. Así que deberéis estar atentos a sus redes sociales si queréis haceros con una de estas exclusividades.

En HERRA-T se conjugan diseño, slow furniture, sostenibilidad, y el reencuentro respetuoso con la naturaleza.

Vídeos

Video corporativo HERRA-T



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.