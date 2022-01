¿Oficina o montaña? Los 5 beneficios de trabajar en equipo Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 15:19 h (CET)

Trabajar en equipo es beneficioso tanto para los empleados como para las empresas. Hay al menos cinco beneficios claros. Pero, ¿por qué no se fomenta más en estos duros momentos para la salud mental el trabajo en equipo?

La pandemia está pasando factura a todos, en lo personal y en lo profesional. Afecta a los departamentos de producción, a los normalmente supermotivados departamentos de ventas, agota incluso a los departamentos de RRHH y a los directivos de todas las empresas, que en ocasiones reducen el presupuesto para motivación, justo cuando más se necesita.

Jesús Ripoll, CEO de Helpers Speakers, recuerda que el trabajo en equipo se entrena y que no es el momento de renunciar a actividades que suman, que fomentan la colaboración y que multiplican la actitud y el compromiso. La gran oportunidad es realizarlas en pleno contacto con la naturaleza, saliendo de la rutina y si no se puede por la dispersión geográfica, realizarlas al menos en modo online, cada empleado desde su casa, sin posibilidades de contagio.

Desde Helpers proponen actividades de team buildingque cambian la oficina por la montaña. Por ejemplo, un baño de bosque, con todos los beneficios que esta actividad aporta al organismo y donde entrenar el trabajo en equipo con profesionales y en un entorno ideal para centrarse en aprender de manera natural.

La importancia de saber trabajar en equipo Saber trabajar en equipo es una de las cualidades que se piden a todos los candidatos de cualquier empresa. Y es algo que hay que recordar y entrenar en los colaboradores, independientemente del tiempo que lleven en su puesto o empresa. ¿O alguien entendería que los futbolistas de primera división no entrenaran cada semana cómo mejorar como equipo?

El trabajo en equipo, desarrollar un proyecto entre varias personas, involucrando a varios departamentos, es mucho más importante que la suma de las aportaciones individuales. Los objetivos y los logros son mucho más grandes, más importantes, más positivos y tienen mayor impacto que las tareas o los desafíos individuales. Así, los beneficios para la organización y la sociedad son incontables. Por ello, es fundamental que todos los empleados estén entrenados para trabajar en equipo.

Una condición fundamental para que una organización consiga sus objetivos es que el equipo esté motivado y bien coordinado. El buen trabajo en equipo fomenta el bienestar y la actitud positiva de los colaboradores, haciendo que estos lo hagan mejor también en sus funciones individuales.

Según los expertos en recursos humanos, un buen equipo es el que está cohesionado, genera un buen clima laboral, una actitud positiva y genera buenos resultados. Para lograr un buen equipo no basta con tener un grupo de buenos profesionales, es necesario que exista confianza entre sus miembros y con sus líderes y que se entrene la comunicación, la forma de organizarse, de marcar objetivos, de innovar y de funcionar como una unidad, donde lo principal sea el objetivo del equipo, más allá de los egos individuales.

¿Cuáles son los 5 beneficios principales de trabajar en equipo?, según Ripoll Aumenta la motivación Al trabajar de forma individual, la saturación y el cansancio se notan mucho más. La carga se acumula y se intensifica. En cambio, al trabajar en equipo, cuando un miembro flaquea o pide ayuda siempre hay otro que puede aportar una solución o tiempo para ayudar en la ejecución. Todo el mundo conoce la frase “la unión hace la fuerza”.

Disminuye los niveles de estrés Trabajar en un equipo bien cohesionado ayuda a reducir los niveles de estrés por la carga de trabajo. Cuando no se encuentran soluciones o cuando se siente que la carga de trabajo es enorme llega el estrés. Ese estrés se va acumulando en las personas hasta ser tóxico. En cambio, al trabajar en equipo la carga de tareas se divide y es más fácil superar los retos porque siempre hay alguien dispuesto a ayudar.

Estimula la creatividad Nada como realizar un brainstorming o lluvia de ideas en un equipo con buen ambiente. Las ideas de unos impulsan las de otros y se llega a ideas más originales o a encontrar soluciones mucho más aceptadas y con un consenso mayoritario.

Aumenta la tolerancia, la confianza y el respeto Al escucharse las opiniones de todos y abordar los desafíos desde distintos puntos de vista, todos los miembros se sienten valorados y se llegará siempre a la mejor solución posible a cada reto.

La suma de talentos individuales multiplica el resultado Identificar las fortalezas y debilidades de cada miembro lleva a repartir adecuadamente las tareas entre los mejores en cada área y a lograr el apoyo de unos a otros, lo que conduce a conseguir un resultado mejor y más rápido.

Entrenar el trabajo en equipo Raquel Sánchez Armán, cofundadora de Helpers Speakers, recuerda que “el ser humano no es la especie más fuerte, ni la que tiene mayor resistencia a las condiciones adversas, pero sí la más capaz de trabajar en equipo y buscar soluciones para resolverlas conjuntamente. El trabajo en equipo se puede -y se debe- entrenar y el resultado son equipos ganadores, equipos de alto rendimiento. En períodos de normalidad -sin el miedo al contagio de ningún virus- era lo habitual, ahora está en riesgo y tanto los equipos como las personas sufren de estrés, bajada de rendimiento, de motivación y problemas más o menos serios de salud mental. Por eso están tan demandadas las actividades outdoor, especialmente las relacionadas con caminos de salud y baños de bosque (con Alejandra Vallejo Nágera) o disfrutar de un trekking asequible de la mano del primer hombre en dar la vuelta al mundo (Nacho Dean); o de un desafío de altura con la montañera Edurne Pasabán. Todos ellos colaboradores de Helpers Speakers.

Cada uno de los miembros de un equipo debe tener su rol concreto y asumir sus responsabilidades, pero a la vez debe conocer los roles de otros miembros y ser capaz de ayudar, asumiendo otras responsabilidades, cuando hay puntos en los que el proyecto falla o se atasca.

En los momentos actuales es más importante que nunca seguir entrenado el trabajo en equipo y el liderazgo individual y grupal. Para ello nada mejor que las actividades de team building en la naturaleza y las actividades online que proponen empresas especialistas como Helpers Speakers. Actividades como las que realizan en la montaña, en un entorno Covid free, donde volver a relanzar la motivación y la cohesión de los equipos, su salud y los resultados de la empresa. Empleados felices, empresas rentables.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Formación BIM con Revit ¿Oficina o montaña? Los 5 beneficios de trabajar en equipo Yoga en Goa de la mano de El Viaje de Tu Vida Yogateca presenta las claves para practicar yoga en India El Yoga Nidra, por Kavaalya