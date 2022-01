Becas Fundación Adecco-General Assembly para formar a las personas más afectadas por la brecha digital Comunicae

martes, 18 de enero de 2022, 15:38 h (CET) Pueden optar a estos cursos personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, mayores de 45 años y personas en riesgo de exclusión social. La convocatoria se dirige a formar en tres áreas de alta demanda en el mercado laboral: análisis de datos, desarrollo web y marketing digital, cada uno de ellos valorado en 6000 euros. Ya está abierta la inscripción desde la web https://fundacionadecco.org/becas-y-ayudas/general-assembly/ La crisis de la COVID-19 ha acelerado el proceso de transformación tecnológica en el que ya estaba inmerso el mercado laboral. El año pasado se puso de manifiesto la necesidad de digitalizar los procedimientos en cada sector productivo, por lo que, en este tiempo, las empresas han reforzado la búsqueda de perfiles cualificados que den respuesta a un mercado laboral cada vez más ligado a la tecnología.

En este contexto y bajo el espíritu de “no dejar a nadie atrás”, la Fundación Adecco y General Assembly han unido esfuerzos con el objetivo de formar, durante este año, a 100 personas con discapacidad, mayores de 45 años y en otras situaciones de riesgo de exclusión social, en habilidades digitales relacionadas con tres perfiles muy demandados: análisis de datos, desarrollo web y marketing digital.

Se trata de la segunda iniciativa de impacto social de General Assembly —entidad de formación con sede en Nueva York especializada en habilidades digitales— en España tras el ‘boot camp’ de programación de tres meses del que se beneficiaron 15 personas con discapacidad en 2020.

La brecha digital, barrera para la inclusión

Entendida como la desigualdad en el acceso, uso o impacto de las Nuevas Tecnologías, la brecha digital plantea importantes retos técnicos, económicos y sociales para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. Según un informe realizado por la Fundación Adecco y Keysihgt Tecnhnologies Spain, un 48% de las personas con discapacidad manifiesta dificultades técnicas, de accesibilidad, económicas y sociales en el uso de dispositivos tecnológicos; sin embargo, y al mismo tiempo, el 68% de ellos cree que este tipo de avances impulsarán su acceso al empleo.

Por cuestiones generacionales, los profesionales de más edad también están especialmente expuestos a la brecha digital: presentan mayores dificultades en el uso de las nuevas tecnologías que los nativos digitales, que se convierten en un nuevo factor de exclusión que les aleja del empleo estable. Hay que tener en cuenta que la adquisición de habilidades y conocimientos que posibiliten el uso correcto y eficiente de las tecnologías de la información resulta fundamental en un entorno en el que la mayoría de los puestos exigen, al menos, intuición tecnológica.

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, asegura que "la revolución digital que vivimos está disparando la demanda de este tipo de perfiles profesionales: A través de estas becas queremos contribuir a mitigar la brecha digital permitiendo, sobre todo, que el factor económico no excluya a las personas con discapacidad ni a aquellas en riesgo de exclusión de los empleos emergentes. Tampoco debemos olvidarnos del talento sénior, cuya reconversión depende en gran medida del aprendizaje de nuevas habilidades digitales. Tenemos que avanzar hacia un futuro inclusivo en el que estas personas tengan presencia en el sector tecnológico, donde actualmente se encuentran infrarrepresentadas”.

Formación de alto impacto

Cada uno de los cursos becados por la Fundación Adecco y General Assembly para 2022 está valorado en 6000 euros. La convocatoria incluye cuatro cursos, cada uno de 12 semanas de duración (84 sesiones de 4 horas por semana).

Un curso de Data Analytics para 25 personas (como mínimo el 50% deberá contar con certificado de discapacidad igual o superior al 33%).

-Fecha: del 14 de febrero al 10 de junio (plazo de inscripción abierto hasta el 23 de enero).

-Formación mínima: Grado Medio o Superior.

-Se requieren conocimientos medios de Excel, experiencia mínima en áreas de Administración, RRHH, Comercial, Marketing.

-Salidas profesionales: analista de datos, business intelligence analyst, analista de operaciones, digital marketing executive, audiencia analyst, etc.

Dos cursos de Desarrollador Web, cada uno de ellos dirigido a un grupo de 25 personas (como mínimo el 50% deberá contar con certificado de discapacidad igual o superior al 33%).

-Fechas: del 7 de marzo al 30 de junio (plazo de inscripción abierto hasta el 19 de febrero) y de septiembre a diciembre.

-Formación mínima requerida: secundaria.

-Se requieren conocimientos básicos de programación, pero no es necesaria experiencia en el sector.

-Salidas profesionales: programador junior, fronted developer, desarrollador web, java developer, CSS, HTML developer.

Un curso de Digital Marketing para 25 personas (como mínimo el 50% deberá contar con certificado de discapacidad igual o superior al 33%).

-Fecha: del 28 de marzo al 22 de julio (plazo de inscripción abierto hasta el 7 de marzo).

-Formación mínima: Grado Medio o Superior.

-Se requieren conocimientos básicos de marketing y experiencia mínima en áreas de marketing, comunicación.

-Salidas profesionales: Google Analytics, SEO SEM executive, marketing assistant, marketing communication officer, marketing officer.

La admisión de solicitudes para los tres primeros cursos ya está abierta, la cuarta convocatoria se anunciará en la web, donde los interesados también pueden acceder a más información y presentar su candidatura de forma virtual.

El compromiso con las normas de asistencia es requisito imprescindible, ya que se trata de cursos inmersivos que requieren gran flexibilidad horaria por parte de los alumnos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Observatorio de Riesgos para empresas: Institut Cerdà Qué esperar del mercado inmobiliario este 2022 Más de 60 millones de conexiones con el conocimiento y las soluciones tecnológicas de Lefebvre Mejorar la calidad de vida durante la vejez gracias al deporte y técnicas de fisioterapia como Thimblex HERRA-T, muebles artesanales como se hacían antes