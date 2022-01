El Yoga Nidra, por Kavaalya Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 13:43 h (CET)

Una de las prácticas provenientes de la India que ha logrado un auge importante en Europa es el Yoga Nidra. Esta es una disciplina que consiste en alcanzar un estado entre el sueño y la vigilia a través de la meditación guiada, mientras que el practicante se mantiene consciente en todo momento.

En España, esta práctica se ha vuelto muy popular y uno de los centros especializados donde se puede aprender y practicar el Yoga Nidra es en Kavaalya, dirigido por Prashant Pandey. Él fue discípulo de Swami Niranjanananda Saraswati, quien, a su vez, fue el sucesor directo del creador de esta disciplina.

¿Qué es el Yoga Nidra? El Yoga Nidra es un estado de conciencia que además de permitir alcanzar una relajación profunda, también hace que el practicante tenga una experiencia consciente entre el sueño y la vigilia, que lo conecta con el mundo interior y lo desconecta del exterior. Por lo general, la práctica se lleva a cabo a través de una meditación guiada. A lo largo de los últimos años, muchos se han interesado en los efectos positivos de este tipo de yoga, y dado que se han encontrado muchas ventajas en él, ha logrado expandirse rápidamente a todo el mundo, principalmente a Europa. Es un estado diferente a la meditación, ya que no requiere mantenerse enfocado en la concentración, sino que más bien se está en un estado en el que los 5 sentidos se mantienen parcialmente retirados. Solo el oído se mantiene atento a seguir las instrucciones dadas.

Los beneficios que ofrece el Yoga Nidra El Yoga Nidra es capaz de ofrecer múltiples beneficios. De hecho, es una práctica común en el Ejército de los Estados Unidos para tratar a soldados con trastorno de estrés postraumático. De manera que esta disciplina ha demostrado ser sumamente efectiva para aliviar el estrés y la ansiedad. Pero además, ayuda a mejorar las funciones mentales tales como el aprendizaje, la memoria, la concentración, la creatividad, etc. Incluso se ha verificado que solo con una hora de práctica del Yoga Nidra se puede generar un descanso equivalente a 4 horas de sueño.

En Kavaalya cualquier persona puede aprender Yoga Nidra para relajar su mente, combatir la ansiedad y el estrés, mejorar la calidad del sueño y aprovechar todos sus demás beneficios de la mano de uno de los mejores maestros actuales. Allí los interesados encontrarán diferentes cursos que no solo le servirán para aprender, sino también para enseñar y guiar a otros. En su página web se encuentra toda la información acerca del Yoga Nidra y de su programa de enseñanza.

