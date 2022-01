Actiu presenta en FITURTechY 2022 sus soluciones para los nuevos hoteles del futuro Comunicae

martes, 18 de enero de 2022, 14:55 h (CET) Un nuevo paradigma que se materializa en #techYhotel que se encuentra situado en FITURTECHY, espacio dedicado a la tecnología y el turismo en el pabellón 10B de FITUR organizado por FITUR y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) Los hoteles han dejado de ser lugares donde descansar y dormir cuando se está fuera de casa, por trabajo, placer o turismo. Además de dar respuesta a estas funciones tradicionales, hoy los hoteles han transformado y multiplicado su oferta para convertirse en lugares de socialización donde teletrabajar, mantener reuniones de trabajo y de negocios, presentar productos, celebrar eventos y celebrar eventos y, también, descansar y pasar la noche.



Un nuevo paradigma que se materializará en #techYhotel, que se encuentra situado en FITURTECHY, espacio dedicado a la tecnología y el turismo en el pabellón 10B de FITUR organizado por FITUR y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), donde Actiu mostrará del 19 al 21 de enero sus propuestas en mobiliario a través de 3 espacios distintos: lobby, zona de restauración y zona operativa en una habitación de hotel.



Tres espacios para un nuevo modelo de hotel

Tres propuestas que apuestan por la innovación, por la tecnología y la sostenibilidad.Confortable y funcional, el mobiliario se presenta como una herramienta para construir y delimitar distintos entornos, a través de configuraciones móviles y modulares, que varían en función de las necesidades de cada momento. Integrada muchas veces en el propio mobiliario, la tecnología potencia también el carácter dinámico de un espacio que diluye límites del interior con el entorno y aporta una accesibilidad física y digital máxima.



Lobby. Las zonas colectivas están viviendo una verdadera revolución. Inspirados en los espacios sociales de co-working y co-living, cada vez más humanizados, los nuevos lobbys aportan nuevas experiencias y apuestan por la socialización de sus usuarios. Además, se han convertido en la primera imagen, la carta de presentación del hotel. En ellos, la integración de soluciones como mesas elevables con conectividad o zonas de mobiliario ligero y versátil ayudan a potenciar la interacción social.



Restauración y cafetería. Los restaurantes y cafeterías han abandonado su carácter homogéneo y ofrecen múltiples ambientes, con barras desde donde enviar un mail mientras se pica algo rápido o mesas que favorecen el networking. Configuraciones posibles gracias a muebles polivalentes, confortables, con un diseño que permite adaptar los acabados a la personalidad de cada establecimiento a la vez que garantizan un gran confort y durabilidad.



Habitación.Del mismo modo que las oficinas disponen de espacios para la socialización y los hogares cuentan con zonas donde trabajar, las habitaciones de hotel asisten a una transformación orientada a la fusión e hibridación de los usos. El objetivo es dar respuesta a las nuevas necesidades de los huéspedes y asegurar que se va a poder ofrecerles todo aquello que puedan necesitar durante su estancia, independientemente de la época del año.



Nuevos protagonistas

La propuesta de Actiu incluye mobiliario y elementos de trabajo totalmente ergonómicos y funcionales que multiplican los usos posibles para crear diferentes espacios y usos de una manera muy fácil, sencilla y rápida.



Fluit, una silla mediterránea 100% sostenible y una nueva solución transversal

Diseñada por Archirivolto Design, Fluit es un ejemplo claro del modelo de economía circular que rige la filosofía productiva de Actiu. Fruto de un proceso innovador de inyección a gas de polipropileno y fibra de vidrio reciclados, Fluit es una silla apilable que se adapta y enriquece diferentes entornos corporate y hospitality y que destaca por un diseño fluido y minimalista y por su ligereza y robustez, ofreciendo un concepto 100% sostenible para una solución transversal.



Silla TNK Flex, una segunda piel que anticipa el movimiento del usuario

La silla operativa TNK Flex, diseñada por Alegre Design, crea una nueva categoría basada en un innovador sistema que se anticipa de manera intuitiva a las necesidades posturales del usuario. La silla se adapta a la morfología y movimientos del cuerpo humano, ajustando el respaldo y el asiento como si fuera una de una segunda piel.



El asiento utiliza una tecnología similar a la empleada en las cabinas de los camiones: un asiento suspendido que aporta una sensación de ingravidez. El asiento se completa con un respaldo que recoge y acoge la espalda ajustándose de manera automática a todos sus movimientos, sin que el usuario deba activar ningún mecanismo. La TNK Flex ha sido premiada con el German Design Award y cuenta con un certificado de uso intensivo 24h/7 días.



Talent, la mesa que ayuda a moverse

La mesa Talent, diseñada por Alegre de Alegre Design, es abatible, elevable y móvil, se puede almacenar fácilmente y permite alternar el trabajo sentado y de pie, facilitando la movilidad y, con ella, la salud. Además, dispone de ruedas y se puede utilizar como pizarra para bocetos, anotaciones y presentaciones. Su calidad y seguridad está respaldada por la certificación alemana GS y ha sido también el único diseño español finalista en los Premios DesignEuropa.



Talent aúna facilidad de uso y un sistema de regulación de altura que no requiere electricidad. Un pulsador de fácil acceso activa un pistón de gas que regula tanto el ascenso como el descenso de la superficie de trabajo, en un movimiento muy sutil y suave, en el que es el propio usuario quien determina la elevación.



Silla Wing, puro estilo vintage

Actiu ha reinventado la silla tradicional de madera creando una pieza sumamente atractiva donde la versatilidad es el factor estrella. La silla Wing, de estilo vintage, es útil para cualquier espacio, ya sea interior o exterior, y su diseño da respuesta a las necesidades técnicas y estéticas de las nuevas tendencias en mobiliario colectivo. Wing, que cuenta con dos prestigiosos premios a nivel internacional como el IF Design Award y el Red Dot Design Award, es una creación del estudio Ramos & Bassols para Actiu. Una silla donde la tecnología y el confort van de la mano, pues Wing está fabricada utilizando polipropileno con fibra de vidrio, lo que asegura su longevidad y le hace cien por cien reciclable.



Badminton, una pieza icónica

Badminton representa la gran apuesta por la sofisticación plasmada en un asiento envolvente y un diseño icónico e innovador desarrollado por ITEM Designworks. El sillón Badminton invita a romper con la rutina, a cambiar de espacio y a atraer nuevos momentos de inspiración.Creado como un elemento icónico, Badminton quiere ser la nota diferenciadora en cualquier espacio. Gracias a su concepción dinámica y abierta, permite la conversación, la lectura o el uso de dispositivos electrónicos sin caer en una relajación que impida la concentración.



Longo Nómada, sofás y butacas, colectivas o independientes

La colección Longo, diseñada por Ramos&Bassols, se caracteriza por su fusión del soft seating y la oficina utilizando una plataforma de estructura robusta y aspecto ligero, que actúa de enlace para conectar y ramificar multitud de módulos en un espacio. Su naturaleza compositiva, su flexibilidad y versatilidad le permite dibujar entornos más amables, abiertos y distendidos, así como todo tipo de combinaciones que se ajustan a las diferentes necesidades de cada espacio.

