La consultora Latam Networks refuerza su área de Proyectos de Interiorismo

martes, 18 de enero de 2022, 14:55 h (CET) Un área dirigida a proyectos de expansión internacional, rebranding de marcas ya asentadas y modelos de negocio que inician su actividad en franquicia La consultora internacional Latam Networks, especializada en franquicias y retail, refuerza su área de Proyectos de Interiorismo impulsada por la creciente demanda del sector.

El nuevo área de Proyectos de Interiorismo de la consultora actúa en tres territorios: proyectos de expansión internacional, proyectos de rebranding de marcas ya asentadas, y proyectos de interiorismo para modelos de negocio que inician su actividad en franquicia.

En el primero de los casos, este servicio está dirigido a aquellos conceptos de franquicia que inician ahora su expansión internacional. “A la hora de crecer en otros países, es necesario un proceso de adaptación del modelo de negocio. Y esto afecta no solo a posibles cambios en el producto o en el servicio, de forma que sean más acordes a las necesidades o gustos de cada público, también a la decoración, colores, mobiliario, ubicaciones, etc.”, afirma David Sainz, CEO e International Expansión Manager de la consultora.

En el caso de rebranding, el nuevo área de Proyectos de Interiorismo se dirige aquellas marcas ya consolidadas y con una gran trayectoria, que ahora desean dotar a sus establecimientos de una nueva imagen, ya sea retocando algunos detalles como haciendo un restyling total. “Este tipo de cambio de imagen puede ser un proceso complejo, pero efectivo, reportando importantes beneficios para la cadena franquiciadora, así como una mejora notable de la imagen de marca.” añade Sainz.

El servicio de proyectos de interiorismo está también claramente dirigido a aquellas marcas que inician su actividad desde cero. “Para que una franquicia tenga éxito es fundamental que la imagen de sus establecimientos sea acorde con el negocio, un mobiliario adecuado a sus necesidades, una estética que se ajuste al producto o servicio que ofrezca. Durante todo el proceso de diseño, los profesionales del equipo escuchan las propuestas que tiene el futuro franquiciador y se proponen nuevas ideas, uniendo la experiencia y el Know How de ambas partes” afirma David Sainz, CEO de la consultora El objetivo es impulsar la marca y generar experiencias positivas en el modelo de negocio.

Este servicio también está a disposición de emprendedores fuera del mundo de la franquicia, que quieran dotar a sus negocios de una identidad propia y diferenciada.

El área de Proyectos de Interiorismo de Latam Networks va mucho más allá de trabajar un logotipo o una creatividades de sus anuncios publicitarios. Latam Networks define, desarrolla y trabaja el espacio físico en el que se desarrolla una empresa, empezando, entre otros por la fachada, la iluminación, o el mobiliario de la unidad de negocio.

Para más información sobre este servicio de Latam Networks, más información en el siguiente enlace.

Más información sobre Latam Networks

Tras más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos de distintos sectores, -fast-food, restauración, moda, cosmética y belleza, servicios, etc.-, Latam Networks ofrece a sus clientes un conocimiento profundo del mercado español y Latam a nivel económico, financiero, comercial y de “retail” y ofrece sus servicios de expansión tanto a cadenas interesadas en crecer con unidades independientes como a aquellas interesadas en firmar acuerdos de Master Franquicia entre ambos mercados.

Latam Networks trabaja en España, Portugal, Italia, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Rep. Dominicana, etc., para franquicias interesadas en su desarrollo internacional.

Algunas de estas marcas son el Obrador de Goya, Pizzerías Carlos, Loops & Coffee, Canel Rolls, Emobike o Gelatiamo quien ha desembarcado recientemente en México, Chile, Costa Rica, Panamá, Guatemala, y Bolivia, o su última incorporación, la portuguesa Mr. Pizza, interesada también en crecer en el mercado iberoamericano.

