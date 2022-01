Sacar el máximo partido a los presupuestos de la comunidad de vecinos Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 13:28 h (CET)

Gestionar una comunidad de vecinos no es una tarea sencilla y mucho menos lo es gestionar sus presupuestos. De hecho, son muchas las partidas que se deben administrar de la mejor manera posible para garantizar que la comunidad funcione adecuadamente.

Actualmente, existe la opción de delegar todas estas gestiones a empresas especializadas tales como Communitas, una compañía con más de 15 años de experiencia en el sector de la administración de fincas. Con su ayuda, los propietarios de una comunidad de vecinos pueden liberarse de todas las preocupaciones y tareas que implica la gestión de su comunidad.

Gestionar correctamente el presupuesto de una comunidad Una de las principales herramientas de gestión de cualquier comunidad de vecinos es el presupuesto. Por lo tanto, elaborarlo y ejecutarlo adecuadamente es un factor determinante a la hora de evitar problemas en el futuro.

De hecho, existe el presupuesto anual ordinario, que consiste en una estimación del dinero necesario para cubrir los gastos que se prevén para los próximos 365 días. Sin embargo, para poder aprovechar al máximo este presupuesto y garantizar que se cubran las necesidades previstas durante ese periodo, contar con la asesoría y la ayuda de expertos en el tema es de gran ayuda.

En este sentido, Communitas se vuelve una excelente opción, ya que sus profesionales cuentan con la experiencia, los conocimientos y las herramientas necesarias para sacar el máximo provecho del presupuesto de la comunidad y llevarla a un nivel superior de gestión y funcionamiento.

Otras ventajas que ofrece Communitas Otra de las ventajas que proporciona contar con compañías especializadas como Communitas es que no solamente se puede gestionar mejor lo referente al presupuesto anual ordinario, sino muchos otros elementos igual de importantes.

Communitas engloba todos sus servicios en 4 aspectos principales. El primero de ellos es la administración, que consiste en la gestión de tareas fiscales, económico-financieras, presupuestos, contabilidad, remesas, etc. Communitas ofrece a sus clientes numerosas herramientas tecnológicas que permiten a los vecinos acceder a toda la información de cada uno de estos elementos de la comunidad a través del ordenador, tablet o teléfono móvil. Por ejemplo, ofrece un servicio digital que permite hacer una gran cantidad de gestiones de forma online las 24 horas.

El segundo tipo de servicio es el de asistencia jurídica, que incluye la reclamación a vecinos a causa de impagos, actividades molestas o prohibidas, daños, obras ilícitas, etc. Además, incluye la defensa de la comunidad contra reclamaciones judiciales. Communitas también se encarga de incidencias como la gestión de avisos diarios recibidos, incidencias asociadas a los servicios de la comunidad, reuniones o negociación con vecinos, asistencia a asambleas ordinarias y extraordinarias. Incluso realizan las gestiones con las aseguradoras, bancos, proveedores, organismos oficiales, entre muchas otras tareas.

