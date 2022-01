Método FutureReady para desarrollar habilidades bilingües en niños

AnGlophone English publica un manifiesto que define cómo debe ser la enseñanza del inglés para desarrollar habilidades bilingües. El desarrollo de personas bilingües, va más allá de proporcionarle a nuestros hijos un idioma, si no que además fomenta el desarrollo de otras habilidades fundamentales para la persona del futuro. AnGlophone English destila las claves de este aprendizaje en un Manifiesto En España, el 80% de los puestos de empleo dirigidos a puestos medios y directivos exigen como requisito indispensable el conocimiento de un segundo idioma y un 25% de candidatos han perdido su oportunidad de ser contratados tras una entrevista de trabajo en la que no sabían desenvolverse en inglés.

El inglés es una herramienta indispensable para la persona del futuro, pero según Elena Moreno, Co-fundadora de Anglophone English “El objetivo no es sólo educar a personas que hablen inglés, sino haber conseguido durante ese proceso los beneficios derivados del aprendizaje bilingüe: una mayor flexibilidad cognitiva, una mejor resolución de problemas y una mayor autoconfianza.” Estas habilidades son las que el World Economic Forum (WEF) en su informe del 2020 declaró como las habilidades más deseadas en el trabajo del futuro.

Es decir, que el desarrollo de personas bilingües, va más allá de proporcionarles un idioma, si no que además fomenta el desarrollo de otras habilidades fundamentales para la persona del futuro.

Anglophone English (www.anglophone.es) ha destilado en un manifiesto cuáles son las claves en el aprendizaje del inglés: “La clase de inglés debe tener unos elementos imprescindibles para no sólo lograr un alto nivel comunicativo sino también para poder obtener todos los beneficios derivados del aprendizaje”. Por eso es tan importante empezar lo antes posible, en la etapa infantil.

Este es el manifiesto que define su metodología para el desarrollo de estas habilidades:

- 1. El Lenguaje es una habilidad, no un conocimiento. Así que hay que entrenarlo como tal, como un músculo, que requiere un tipo de clase inductiva, con muchas oportunidades para repetir y para hablar. En una clase inductiva se fomentan dinámicas donde los alumnos van deduciendo las reglas y patrones del lenguaje durante la práctica.

- 2. El juego inteligente. Es importante el uso en clase del juego como vehículo para que los niños mantengan su atención. Aunque muchos juegos funcionan en clase para mantener la atención y motivación, no todos los juegos son efectivos para aprender una lengua. Es importante definir y usar juegos lingüísticos que funcionen para este entrenamiento mientras ellos aprenden de forma natural.

- 3. Los profesores anglosajones no sólo son el vehículo de una buena pronunciación, si no que proporcionan además una relación con personas de otros países que enriquecen el entorno desde pequeños, creando sensibilidad intercultural. Además de ser nativos, deben tener la preparación y training en ESL (English as a Second Language) necesarios para que la clase tenga la intensidad y el rendimiento adecuados.

- 4. Inmersión absoluta. Los niños hablan inglés por gusto o por necesidad, así que cuando no tienen espacios para expresarse en su lengua materna, buscan formas de conectar a través de la Lengua 2, suprimiendo la Lengua 1 y utilizando los patrones que presenta el profesor para comunicarse, desarrollando así también la atención y la creatividad.

- 5. Aprender en equipo. Trabajar en grupo permite alternar acción y atención, producción y recepción, y aprender a través de la imitación y el juego simbólico (role-play). Los grupos reducidos facilitan una clase altamente comunicativa en todas las direcciones: profesor-alumno, alumno-alumno, alumno-profesor.

- 6. Total Physical Response (Respuesta Totalmente Física). El idioma se fija mejor en movimiento, ya que hay una conexión más fuerte con la memoria si se realiza a través de una actividad motora. Asociar movimiento al lenguage aprendido, fomenta la retención del mismo. Prueba a aprender la palabra “jump” mientras saltas en lugar de hacerlo leyéndola en un libro de texto.

- 7. Relentless loving correction (Corrección positiva e implacable). La corrección debe trabajarse en un entorno positivo y con intensidad, para fomentr la adquisición de nuevos fonemas y estructuras. “La práctica no hace la perfección; una práctica perfecta sí lleva a avanzar” como decía el famoso entrenador Vince Lombardi. Una clase centrada en habilidades lingüisticas debe parecerse más a un entrenamiento que a una clase clásica.

- 8. Hoja de ruta. Es necesaria una hoja de ruta y tener el bilingüismo funcional como objetivo final (nivel C1/C2). Confiar en un programa que tiene unos objetivos a corto plazo y objetivo final con una metodología efectiva es clave a la hora de escoger la educación en inglés.

