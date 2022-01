Los servicios de reparación de consolas de juegos y tarjetas gráficas que ofrece Arréglatelo Emprendedores de Hoy

El uso constante, el apagado forzoso, los golpes y caídas, el polvo, líquidos y otras sustancias o partículas son las principales razones por las que los usuarios solicitan una reparación consolas de juegos.

En cualquier caso puede existir una solución, ya sea para arreglos menores, profundos o incluso para cambiar las piezas viejas por unas nuevas. Solo empresas expertas en reparación como Arréglatelo pueden detectar el origen del fallo. Además, la empresa vende productos tecnológicos y piezas, por lo que reponer será más sencillo.

¿Cómo se realizan las reparaciones tecnológicas? Las agencias de servicio técnico suelen realizar diferentes tipos de mantenimiento a las consolas de videojuegos, los cuales pueden ser de tipo preventivo o correctivo. Los últimos son los comúnmente conocidos como reparaciones, ya que se encargan de revisar, reemplazar o limpiar elementos eléctricos o mecánicos que presentan fallos.

Por ejemplo, en el caso de consolas como PlayStation o Xbox, los problemas más comunes se presentan en los puertos de entrada. En Arréglatelo suelen repararlo usando la microsoldadura a 800 grados. Este es un proceso que debe hacerse con sumo cuidado para no dañar las zonas adyacentes.

Otras piezas que son reparadas en la empresa son las tarjetas gráficas, que en su mayoría deben ser remplazadas por partes nuevas o usadas para recuperar su función. La situación se repite con las fuentes de alimentación y los controladores, así como los procesadores, sean APU o GPU. En cada caso existe una reparación que puede hacerlos funcionar normalmente.

¿Por qué es importante acudir a un especialista en reparación de manera oportuna? Las fallas en un móvil, una consola de videojuegos y otros aparatos se presentan gradualmente. Sin embargo, la mayoría de personas acude a un especialista cuando el equipo deja de funcionar correctamente o no se enciende. Lo recomendable es asistir al notar la primera señal de que algo va mal. De esta manera, se podrá realizar un mantenimiento preventivo o una pequeña reparación.

Otro error común que atrasa la visita al técnico es que algunos usuarios intentan resolver los problemas por sí mismos con manuales o tutoriales. En algunos casos, esta manipulación puede empeorar el estado del dispositivo.

En compañías calificadas como Arréglatelo, los clientes pueden encontrar técnicos que encuentren la fuente del error. Muchas veces se trata de reparaciones sencillas, pero también pueden ser más complicadas. Sin importar el caso, hacer esto reducirá el estrés que provoca tener un aparato defectuoso y ayudará a ahorrar tiempo.

La empresa acumula más de 2000 calificaciones positivas gracias a la eficiencia de su servicio. Actualmente, cuenta con envíos a España y Portugal.

