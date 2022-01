Formación Agile & Scrum de la mano de Antonio Jesús Ruiz Emprendedores de Hoy

La competencia y los cambios constantes en el mercado actual provocan que las compañías estén familiarizadas con metodologías de trabajo ágiles que les permitan coordinar el trabajo de sus equipos con el propósito de lograr mejoras continuas. Para alcanzar dichos objetivos es necesario contar con profesionales que hayan superado formaciones de Agile y de Scrum. Este es un método que consigue mejorar el trabajo colaborativo y el aprendizaje a partir de la experiencia.

Originalmente, la metodología Scrum se desarrolló para organizar el trabajo en el sector tecnológico, aunque hoy es aplicable a todos los campos. El Scrum Master es quien cumple la función de entrenador dentro de los equipos que trabajan bajo este método.

Antonio Jesús Ruiz es Scrum Master certificado en Scrum.org y EuropeanScrum y también Agile Coach validado por la Agile Coach Alliance. Sus cursos permiten a los asistentes incorporar los conocimientos necesarios para trabajar en sus empresas bajo estas metodologías innovadoras de organización.

Las empresas pueden recurrir a la formación in company para ahorrar costes Una de las ventajas de acudir a los cursos que brinda Antonio Jesús Ruiz es que se obtienen, al finalizar, hasta tres certificaciones oficiales de reconocimiento internacional.

Cabe destacar que los grupos son reducidos, por lo cual es posible recibir una formación personalizada. Además, la inmensa mayoría de los asistentes resultan aprobados en el primer examen porque los cursos cuentan con el tiempo y el espacio suficiente para desarrollar todos los contenidos necesarios.

Por otro lado, los cursos de formación en Scrum y Agile que imparte Antonio Jesús Ruiz son abiertos, por lo cual cualquier persona puede apuntarse si hay plazas disponibles. Sin embargo, para empresas que quieran formar a equipos o a varios de sus trabajadores es posible solicitar la modalidad in company, que consiste en sesiones privadas que se realizan en las oficinas de la compañía. Es una opción más económica que los cursos abiertos.

Formación Agile y Scrum con Antonio Jesús Ruiz Una vez formado, un Scrum Master adquiere las certificaciones que lo habilitan para trabajar como tal en cualquier sector. Los cursos pueden tomarse de forma presencial u online, tanto en directo como a través de sesiones grabadas. En el caso de que se escoja esta última modalidad, al finalizar se lleva a cabo una sesión de videoconferencia personal con Antonio Jesús Ruiz para validar lo aprendido y resolver todas las posibles dudas que hayan surgido.

A su vez, un Agile Coach es capaz de acompañar a individuos, equipos y organizaciones en una evolución hacia una cultura ágil. Las organizaciones que adquieren esta característica son adaptables a cambios de contexto, evolucionan sus procesos constantemente, ponen el foco en las personas, los equipos y las relaciones, experimentan continuamente y trabajan siempre cerca del cliente.

En conclusión, por medio de los cursos que brinda Antonio Jesús Ruiz es posible acceder a las mejores formaciones de Scrum Master y Agile Coach, certificadas por las organizaciones oficiales más importantes del sector.

