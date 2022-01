Nester actualiza su plataforma para facilitar todavía más la gestión de alquileres Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 12:43 h (CET)

En la actualidad, uno de los sistemas de gestión de alquileres más revolucionarios es el que ofrece Nester. Permite optimizar, automatizar y controlar desde un solo espacio todos los procesos de gestión de activos en alquiler de forma que tanto profesionales de la industria inmobiliaria como propietarios e inquilinos puedan lograr mayor fiabilidad, rapidez y seguridad en la gestión de su día a día.

Su software es muy completo y en la práctica ha demostrado ser sumamente efectivo. No obstante, y bajo la premisa de seguir ofreciendo la mejor tecnología a sus usuarios, recientemente ha lanzado una importante actualización creando un nuevo apartado financiero en su plataforma. Este nuevo sistema creado específicamente para la gestión financiera de carteras inmobiliarias permite, entre otras cosas, tener un mayor control sobre aspectos como los cobros, pagos, liquidaciones, además de ofrecer mucha más información financiera para que la gestión del negocio sea mucho más rentable para sus usuarios.

Las mejoras de la actualización Durante los últimos meses, el equipo de Nester ha estado trabajando mano a mano con los principales operadores de property management del país en una nueva actualización de su apartado financiero. Con esta nueva actualización y creación del apartado financiero, los usuarios de Nester podrán gestionar todos los aspectos financieros relacionados con la gestión de sus inmuebles en alquiler, permitiendo tener bajo control todos los procesos de gestión de cobros, pagos, recibos, facturas y liquidaciones, permitiendo no solamente tener un seguimiento de todas las transacciones, sino también automatizar todas ellas. De esta forma, todo lo relacionado con las finanzas de un alquiler podrá gestionarse de forma mucho más eficiente y detallada, además de ofrecer un espacio específico para que los inquilinos puedan visualizar toda la documentación y puedan realizar los propios pagos desde la misma aplicación.

¿Qué funciones dispone el apartado financiero de Nester? Lo primero que resalta en esta nueva actualización es que han mantenido la facilidad de uso y el desarrollo intuitivo de todas las funcionalidades. Todos los flujos de trabajo, así como la gestión de los pagos, facturas y recibos de las rentas se pueden visualizar de modo fácil y rápido.

Este nuevo apartado permite digitalizar y crear automáticamente todos los recibos, facturas y liquidaciones que el gestor o propietario desee, pudiendo destinar todo ese tiempo a nuevas tareas de valor añadido para sus negocios e inquilinos. Además de permitir visualizar todas las transacciones se ha añadido un nuevo apartado para que propietarios e inquilinos puedan pagar y gestionar sus recibos desde su propio aplicativo. En definitiva, con esta nueva actualización y la creación de este apartado, la gestión financiera de cualquier inmueble en alquiler será mucho más sencilla y completa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.